O jornalista e crítico Jeremy Allen realizou uma seleção com as melhores músicas do pianista, cantor, compositor e produtor britânico Elton John. A lista foi publicada pelo jornal britânico “The Guardian”, e contempla canções de diferentes momentos da carreira do artista. A primeira colocada é “Your Song”, seguida de “Rocket Man” e “Bennie and the Jets”. A Bula reuniu todas as músicas em uma playlist no Spotify. Para ouvi-la é necessário ter registro e realizar login. O serviço possui uma opção de assinatura gratuita.

Elton John, cujo nome de registro é Reginald Dwight, nasceu em Londres em 1947. Desde cedo demonstrou habilidade para música, aprendendo a tocar piano ainda na infância. Aos 15 anos formou a própria banda de Blues, chamada Bluesology. No ano seguinte, conheceu o letrista Bernie Taupin, que ainda é seu companheiro musical. Em parceria com Taupin, John lançou o seu disco de estreia “Empty Sky”, em 1969.

Em 1970 o artista lançou o segundo álbum, “Elton John”, que entrou para as paradas de sucesso. Desde então foram mais de 50 sucessos emplacados no Top 40 mundial e 300 milhões de discos vendidos. O que fez com que ele se tornasse um dos músicos de maior sucesso em todos os cantos do planeta.

1 — Your Song 2 — Rocket Man 3 — Bennie and the Jets 4 — Philadelphia Freedom 5 — Dan Dare (Pilot of the Future) 6 — Sorry Seems to Be the Hardest Word 7 — Ego 8 — Are You Ready for Love? 9 — Nobody Wins 10 — I’m Still Standing

Clique no link para ouvir: As 10 melhores músicas de Elton John