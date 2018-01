O site especializado em cultura Open Culture reuniu todas as músicas da banda britânica de rock “Rolling Stones” em uma playlist gratuita, disponível no Spotify. Ao todo são 613 canções em ordem cronológica: de “(I Can’t Get no) Satisfaction” (1965) a “Blue and Lonesome” (2016). Juntas, elas correspondem a mais de 44 horas. Para ouvir a lista de reprodução é necessário possuir registro no serviço, que possui opção de assinatura gratuita.

Considerado um dos grupos musicais mais bem-sucedidos de todos os tempos, o Rolling Stones foi formado em Londres, em 1962, por Mick Jagger, Keith Richards, Brian Jones, Ian Stewart, Mick Taylor e Tony Chapman. No entanto, Jones se desligou da banda em 1969, quando foi substituído por Mick Taylor. Este, por sua vez, permaneceu no grupo até 1974, quando Ron Wood assumiu o seu lugar. Em 1993, ocorreu a última mudança, com a saída de Wyman. A atual formação é composta por Mick Jagger, Keith Richards, Ron Wood e Charlie Watts.

A lado dos Beatles, o Rolling Stones é considerado um dos grupos mais importantes do movimento de “invasão britânica”, ocorrido nos anos 1960, no cenário da música mundial. Além, é claro, de uma das bandas de rock mais antigas de todos os tempos. Importância confirmada pela incrível cifra de mais de 240 milhões de discos vendidos em todos os cantos do planeta durante os pouco mais de 50 anos de estrada.

Clique no link para acessar: Todas as músicas dos Rolling Stones em ordem cronológica