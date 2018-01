Sete motivos para amar Romero Britto

Romero Britto é tão importante quanto a “Criança Viada Travesti da Lambada”

O mundo virou um tribunal onde qualquer um pode julgar, avaliar, pesar, culpar, condenar e execrar. Esse movimento moralista-regressivo é mundial e quem o identifica apenas na “direita” do espectro político sofre claramente de miopia seletiva. No Brasil, o novo autoritarismo apontou seus canhões justamente para a arte. Primeiro fecharam a exposição “Queer Museu”, em Porto Alegre, depois protestaram contra a performance “La Bête”, de Wagner Schwarz, em São Paulo. Justificativas para o fascismo sempre vão existir. “Isso atenta contra os valores familiares!”, bradará alguém para impedir que o divertido quadro “Criança Viada Travesti da Lambada” seja interditado. Ou então: “Romero Britto não me agrada esteticamente, vamos tacar fogo nesse museu!”. “Ah, mas isso não é nem de longe a mesma coisa!”, eu escuto o leitor pensando. “Você está misturando as coisas”, comenta o outro. “Além disso, onde já se viu escutar alguém pensando?” Ok, muito justo. Mas, sim, é tudo exatamente a mesma coisa. Defender a arte — mesmo a arte ruim, mesmo a arte que não me agrada esteticamente, mesmo a arte que me incomoda politicamente — é obrigação de todo mundo que não se rende aos padrões morais e culturais. Defender o que gostamos é fácil. Difícil mesmo é defender o que não gostamos.