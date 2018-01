25 livros que são diamantes para o cérebro de jornalistas e estudantes de jornalismo

Tudo ou Nada — Eike Batista e a Verdadeira História do Grupo X, de Malu Gaspar

Pode-se dizer que as regras do desenvolvimento de um sistema econômico, como o capitalismo, não são santas. Mas há momentos em que as regras básicas são inteiramente distorcidas — gerando o que se pode chamar, não apenas de “Estado do compadrio” ou de “capitalismo de compadrio”, e sim, numa linguagem mais popular, de capitalismo bandido ou picareta. Há um paradoxo na linguagem do PT. Os petistas criticam as privatizações do governo de Fernando Henrique Cardoso, que seriam produto de uma privataria, mas contribuíram fortemente para privatizar, não as estatais, e sim o próprio Estado. Os governos de Lula da Silva e Dilma Rousseff “financiaram” a Odebrecht, a OAS, a Andrade Gutierrez, a JBS e o Grupo X e, de algum modo, cederam parte da governança, a da gestão dos recursos financeiros, a tais empresas. O caso de Eike Batista é espetacular no sentido de que “enganou” não apenas no Brasil. Executivos e empresários do primeiro time, de várias partes do mundo, foram ludibriados pelo discurso sedutor mas falso do empresário. O rei do Grupo X ganhou muito dinheiro, mentiu a rodo sobre o sucesso de seus negócios, entrou para lista dos homens mais ricos do mundo — a inserção na lista era uma tática para obter mais dinheiro — e era respeitadíssimo. Seus negócios eram como certas fachadas de filmes e novelas. Uns existiam, mas outros (extração de petróleo, por exemplo) eram ficções puras. Coube a uma grande repórter, Malu Gaspar, contar sua história, de maneira detalhada e objetiva, no livro “Tudo ou Nada — Eike Batista e a Verdadeira História do Grupo X”. É uma radiografia de um tipo de capitalismo que às vezes existe apenas no papel, mas simula ser densa e profundamente real. Record, 545 páginas.