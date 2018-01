Da América do Sul à Ásia: 10 destinos turísticos baratos para conhecer em 2018

O site americano de viagens Hipmunk publicou uma lista dedicada a quem quer viajar em 2018, mas não possui muitas reservas financeiras. Trata-se de dez destinos turísticos baratos para conhecer no decorrer do ano. A seleção levou em conta o custo das passagens áreas e outros gastos relacionados a viagens. As cidades contempladas são de diferentes cantos do planeta: da América do Sul à Ásia. Apesar de os pontos turísticos brasileiros serem sempre uma opção de turismo a nível nacional, nenhum destino do país figura na lista. No entanto, um de nossos países vizinhos possui uma cidade em destaque, a boliviana La Paz. Ainda no continente americano, a Cidade do México, no México; e Atlanta, nos Estados Unidos, são outras opções.

La Paz, Bolívia Considerada uma cidade de tirar o fôlego pela vista que oferece, La Paz está localizada entre montanhas da cordilheira dos Andes. Além disso, a cidade ainda preserva monumentos construídos pelas civilizações andinas, como as ruínas de Tihuanaco, localizadas ao lado do impressionante Lago Titicaca — outro atrativo local obrigatório.

Ho Chi Minh, Vietnã Ho Chi Minh, a antiga Saigon — como era conhecida até a década de 1970 —, é classificadas por muitos como “pérola do oriente”. A metrópole vietnamita tem mais de 8 milhões de habitantes, que dividem espaço com mais de 7 milhões de motocicletas. A grande quantidade dos veículos no local se transformou até em atrativo turístico. Uma cidade ideal para quem busca destinos agitados e modernos.

Nice, França Mesmo abalada por um atentado terrorista em julho de 2016, Nice não deixou de ser um grande atrativo turístico da França. Ela se destaca pela versatilidade, pois está localiza entre a montanha e o mar, oferecendo ao visitante inúmeras possibilidades de contato com a natureza. Além disso, a sua arquitetura também impressiona com seu célebre calçadão e o Château de Nice.

Kuala Lumpur, Malásia A capital da Malásia é um dos grandes centros de conexão aérea da Ásia, por isso costuma ser mais acessível em relação a outras cidades do sudeste do continente. Cosmopolita e moderna, ela abrigada uma das maiores torres gêmeas do mundo. Além de arranha-céus, e mercados por todos os lados, outro atrativo são as cavernas Batu, centro de peregrinação hindu.

Bergen, Noruega Bergen é a segunda maior cidade da Noruega, mas preserva a atmosfera das pequenas cidades. Rica em museus, galerias de arte, eventos culturais e atrações gastronômicas, ela une o jovem ao tradicional. A cidade é conhecida principalmente pelas famosas sete montanhas que estão ao seu redor, o Cais Hanseático e o mercado de peixes.

Phuket, Tailândia Phuket é uma das maiores ilhas das Tailândia, e oferece mais de 15 praias paradisíacas em um curto raio de extensão. Entre elas, há opções tranquilas, para quem busca aproveitar o mar com tranquilidade, e outras mais agitadas. No fim do dia, o mundialmente famoso pôr do sol em Patong Beach é obrigatório.

Frankfurt, Alemanha Frankfurt é um dos maiores centros econômicos e culturais da Europa. Com ruas agitadas e um museu a cada esquina. O centro histórico é um dos principais atrativos turísticos, com construções datadas do século 15 ao 18. Além de construções históricas, a cidade também guarda uma arquitetura moderna, com prédios enormes e que chamam a atenção pela estética futurística.

Cidade do México, México A maior cidade da América do Norte é também a mais antiga metrópole do continente. O local ideal para os visitantes interessados em opções históricas e culturais. Nela, é possível conhecer mais sobre a cultura Asteca, visitar os murais de Diego Rivera e o museu de Frida Kahlo. A gastronomia também é rica, com muitas opções de bares e restaurantes aos turistas.

Atlanta, Estados Unidos Atlanta é o principal centro cultural, econômico e político do estado americano da Geórgia. O centro gastronômico oferece o melhor da culinária sulista. Além disso, também é possível visitar o Parque Olímpico Centenário, construído para as Olimpíadas de 1996, e o famoso Georgia Aquarium.