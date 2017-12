Quando o assunto é gosto musical nem sempre é fácil entrar em um consenso. Por isso, a Bula decidiu ouvir a opinião de quem realmente entende do assunto: os ouvintes. Perguntamos aos nossos leitores quais são as piores músicas de 2017. As dez mais votadas foram reunidas em uma lista, que contempla hits de diferentes estilos musicais lançados a partir de janeiro. A maior parte dela é formada pelas famosas “músicas-chicletes”, como “Despacito”, de Luis Fonsi com participação de Daddy Yankee; “K.O”, de Pablo Vittar; e “Homem de família”, de Gusttavo Lima. No entanto, o ranking não foi ocupado apenas pelos famigerados pop, funk e sertanejo, de versos simples e repetitivos. Canções como “Trem bala”, de Ana Vilela; e “Era uma vez”, de Kell Smith, também entraram para a lista de músicas que a maior parte dos leitores não aguenta mais ouvir. Todas as canções foram reunidas em uma playlist do Spotfy. Os destemidos que aceitarem o desafio de ouvi-la necessitam de registro no serviço, que possui uma opção de assinatura gratuita.

Clique no link para ouvir: As 10 piores músicas de 2017

Despacito (Luis Fonsi)

Bum bum tam tam (Mc Fioti)

K.O (Pablo Vittar)

Vai malandra (Anitta, Mc Zaac, Maejor)

Trem bala (Ana Vilela)

Homem de família (Gusttavo Lima)

Vidinha de balada, Henrique e Juliano

Cê acredita (João Neto e Frederico)

Encaixa (Mc Kevinho e Leo Santana)

Era uma vez (Kell Smith)

