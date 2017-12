12 filmes extraordinários para assistir na Netflix

Um Estranho no Ninho (1976), Milos Forman

Randle Patrick McMurphy é um prisioneiro que finge insanidade para escapar do trabalho. Ele é levado para uma instituição para doentes mentais, onde as condições são piores do que imaginava. Para conseguir escapar, ele estimula os internos a se rebelarem contra as regras impostas pela enfermeira-chefe, Ratched. No entanto, McMurphy não tem ideia das consequências que precisará enfrentar.