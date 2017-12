10 bons vinhos que custam até 60 reais

Nem sempre é necessário desembolsar altos valores para apreciar vinhos de qualidade. No mercado há boas opções das bebidas que apresentam um excelente custo-benefício, como as que a Bula reuniu em uma lista. Selecionados pelo sommelier Vitor Goulart, da Adega Bartolomeu, os rótulos são facilmente encontrados e, o melhor, custam em torno de 60 reais. Apesar do menor preço, as bebidas são produzidas em algumas das melhores regiões vinícolas do mundo, como Alentejo, em Portugal; Valle Del Maipo, no Chile; Canelones, no Uruguai; Agrelo — Luján de Cuyo, na Argentina; e Toscana e Puglia, na Itália.

EA cartuxa (Portugal) Produzido na região de Alentejo, em Portugal, o vinho calmo, discreto e fácil de beber é um dos rótulos mais populares da vinícola Eugénio de Almeida (Cartuxa). Por sua jovialidade e frescor, ele harmoniza bem com bacalhau e vegetais.

Chaminé (Portugal) O nome do vinho tem origem na vinha onde era originalmente produzida a sua matéria-prima, a Chaminé de Gião. Trata-se de um vinho sumarento, maduro e fácil de beber. Engarrafado cedo, sem qualquer estágio em madeira, ele possui um ótimo custo beneficio.

I Muri Primitivo (Itália) Considerado um vinho “para beber a qualquer momento”, o I Muri Primitivo é produzido na região de Puglia, na Itália. Macio e frutado, ele harmoniza bem com massas ao molho de carne, churrascos e queijos semicurados.

Chianti Villa Conti (Itália) Produzido na região da Toscana, na Itália, o Chianti Villa Conti é frutado, encorpado e potente. Ele harmoniza bem com queijos fortes e carnes vermelhas. Bastante consumido na Europa, o seu custo-benefício impressiona.

Elegido Tannat (Uruguai) Uma boa opção para acompanhar massas com molhos vermelhos e carnes, o vinho é produzido pela vinícola Bodegas Montes Toscanini, na região de Canelones, no Uruguai. No paladar ele é seco e com boa acidez.

Cousino Macul (Chile) Também produzido no Valle del Maipo, no Chile, o vinho é frutado com toques de frutas vermelhas. Ideal para acompanhar carnes vermelhas e frango com molhos à base de especiarias — como cravo, canela e páprica.

Trio Reserva (Chile) Produzido na região de Valle Del Maipo, pela Viña Concha y Toro, o rótulo chileno é estruturado, concentrado e intenso. Características que adquire durante seis meses de envelhecimento em carvalho. O vinho acompanha bem carnes, queijos e massas com molho vermelho.

La Châsse (França) Um vinho ideal para ser degustado sozinho, ou acompanhado de carnes vermelhas, queijos e chocolate amargo. O La Chasse é proveniente das vinhas mais antigas dos melhores vinhedos situados no sul da região de Rhône.

Robert Mondavi Woodbridge (Estados Unidos) A vinícola Robert Mondavi, nos Estados Unidos, une métodos europeus tradicionais de vinificação à tecnologia americana. O resultado são vinhos expressivos, de qualidade e menor preço. Os seus destaques são o Woodbridge Merlot, Cabernet Sauvignon, Pinot Noir e Zinfandel.