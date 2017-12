Ninguém se Importa

Um dia após o fim do mundo, Jonas despertou às seis horas para dar tempo de se barbear e passar no banco antes de ir ao escritório. No ônibus lotado, passou os olhos pelas manchetes sobre o Apocalipse, mas leu de verdade apenas a análise do empate sem gols do Corinthians. Com 317 quilômetros de congestionamento, atrasou-se. Reincidente, acabou demitido e passou a tarde no bar, reclamando que a crise piorou muito desde que o mundo acabou.

Alex Xavier