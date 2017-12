Da Antiguidade à Pós-modernidade: 344 vídeos para aprender tudo sobre filosofia

A palavra filosofia deriva de Philo, que significa amor, e Sophia, que quer dizer sabedoria. Sendo assim, ela é fundada no “amor ao conhecimento”. A sua origem foi na Grécia Antiga, época em que a principal aspiração dos pensadores era a criação de um modo de pensar racional. Para isso, os primeiros filósofos se apoiaram em quatro pilares: a dúvida, a crítica, o questionamento e o debate — que acabaram se tornando princípios filosóficos universais.

De lá para cá, a filosofia passou por diferentes fases, prolongando-se por linhas de pensamento bastante diversas. A Bula reuniu vídeos que ajudam a entender tudo sobre a evolução da Filosofia ao longo do tempo: dos pensadores pré-socráticos, no século 7 a. C., aos filósofos contemporâneos. No total, são 344 vídeos dedicados ao tema, em quatro diferentes coleções.

A primeira é do canal do Youtube “The School of Life”, que reúne 30 vídeos que explicam os principais pensamentos de Platão, Sócrates, Thomas Aquino, René Descartes, Kant, Hegel, Camus, Foucault, entre outros filósofos. Já a segunda coleção, abrange ainda mais pensadores, em 136 vídeo-aulas animadas, disponíveis no canal “Mascat”.

A rádio BBC 4, também entra no páreo, com 48 vídeos de animação com os principais pensamentos da filosofia, que também foram disponibilizados no Youtube. Por fim, há os 130 vídeos do projeto “Wireless Philosophy”, produzidos com financiamento das universidades americanas Yale, Duke e MIT, disponibilizados em uma plataforma própria.

Clique nos links para acessar:

30 vídeos sobre filosofia do canal The School of Life

136 vídeo-aulas animadas do canal Mascat

48 vídeos de animação sobre filosofia da rádio BBC 4

130 vídeos sobre filosofia do projeto Wireless Philosophy