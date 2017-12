No Natal de 1965, Paul McCartney, à época integrante da lendária banda britânica “The Beatles”, presenteou os colegas de grupo com uma gravação de áudio caseira. A fita, nomeada por ele como “Unforgettable”, foi registrada em apenas três cópias, entregues a John Lennon, George Harrison e Ringo Starr. A sequência de gravações, com duração de 18 minutos, incluía amostras de músicas conhecidas e esboços de músicas originais.

Durante décadas tudo o que se conhecia sobre as gravações eram detalhes revelados pelo próprio Paul. O que fez com que as fitas se tornassem um dos itens colecionáveis mais cobiçados e valiosos dos Beatles. Contudo, o mistério sobre o seu conteúdo finalmente chegou ao fim. Os áudios surgiram em formato digital na internet e, agora, podem ser acessados gratuitamente.

McCartney já havia revelado ao escritor britânico Barry Miles que gravar fitas caseiras era um de seus hobbies. “Eu tinha um par de gravadores Brenell e costumava fazer experimentos com eles quando tinha um dia de folga”, comentou o cantor.

The Beatles foi uma banda de rock britânica, formada em Liverpool em 1960. É o grupo musical mais bem-sucedido e aclamado da história da música. Formado por John Lennon (guitarra rítmica e vocal), Paul McCartney (baixo, piano e vocal), George Harrison (guitarra solo e vocal) e Ringo Starr (bateria e vocal). Enraizada do skiffle e do rock and roll da década de 1950, a banda veio mais tarde a assumir diversos gêneros que vão do folk rock ao rock psicodélico, muitas vezes incorporando elementos da música clássica e outros, em formas inovadoras e criativas. Sua crescente popularidade, que a imprensa britânica chamava de “Beatlemania”, fez com que eles crescessem em sofisticação.

