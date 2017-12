O escritor francês Marcel Proust gostava de jogar uma brincadeira de salão chamada “Confissões”, onde os participantes respondiam perguntas pessoais. Em sua homenagem, hoje o jogo ficou conhecido como “Questionário Proust”.

A Revista Bula, depois de ter adquirido em um concorrido leilão no eBay a Tábua Ouija original do filme “O Exorcista”, entrou em contato sobrenatural com o próprio Marcel Proust, em carne, osso e ectoplasma, que, relembrando seus tempos de jornalista, assinou contrato exclusivo como nosso correspondente do outro lado da vida.

Sempre nas altas rodas aristocráticas e altas esferas celestiais, Marcel Proust entrevista o Homero argentino Jorge Luis Borges. Eis um verdadeiro encontro de titãs injustiçados pela Academia Sueca: de um lado o homem dos caminhos de Swann e Guermantes, do outro o homem do jardim das veredas que se bifurcam. Com vocês, na série Entrevistas do Além, o legitimo Questionário Proust com o fazedor Borges, psicografado em javanês pelo meio médium ligeiro Ademir Luiz.

Marcel Proust — Monsieur George Louis, fala francês?

Jorge Luis Borges — Falo todos os idiomas. Mas, infelizmente, o francês não pode ser uma língua universal.

Marcel Proust — Como tem sido sua vida após a morte?

Jorge Luis Borges — Tenho certeza que não existe nada depois da morte.

Marcel Proust — A cegueira permanece no além vida?

Jorge Luis Borges — Nunca vivi em um mundo visual.

Marcel Proust — Encontrou-se com Deus?

Jorge Luis Borges — Sim, mas não acredito nele.

Marcel Proust — E Lúcifer?

Jorge Luis Borges — Não. Imagino que esteja ocupado com o senhor Perón.

Marcel Proust — Tigre, espelho, enciclopédia, faca ou labirinto?

Jorge Luis Borges — Um livro de Borges.

Marcel Proust — Borges lê Borges?

Jorge Luis Borges — Poderia procurar em vão nesta casa um exemplar de meus livros. Não vai encontrar. Zelo muito por minha biblioteca. Mas talvez o Outro leia.

Marcel Proust — Quem é o Outro?

Jorge Luis Borges — Eu sou o homem íntimo, o homem particular. O Outro é o homem público.

Marcel Proust — Qual sua maior ambição como escritor?

Jorge Luis Borges — A máxima ambição de um escritor deve ser que seu nome seja esquecido, mas que alguma frase sua faça parte do idioma, que se torne anônima.

Marcel Proust — Apreciou inspirar o vilão de “O Nome da Rosa”?

Jorge Luis Borges — Não li o livro, nem vi o filme, só ouvi o Eco.

Marcel Proust — Qual sua visão de paraíso?

Jorge Luis Borges — Uma biblioteca. A leitura é uma forma de felicidade.

Marcel Proust — E sua visão de inferno?

Jorge Luis Borges — Ouvir pela eternidade uma das vulgares radionovelas de Evita Perón. A Argentina chorou muito mais do que devia por ela.

Marcel Proust — Considera-se um escritor tipicamente argentino?

Jorge Luis Borges — Dizer que sou um escritor que pode ser situado geograficamente me parece um disparate.

Marcel Proust — Genebra ou Buenos Aires?

Jorge Luis Borges — Tlön, Uqbar, Orbis Testius.

Marcel Proust — Gostaria de ter escrito “Dom Quixote”?

Jorge Luis Borges — Deixo a pretensão da escrita para Pierre Menard. Para mim basta a leitura, quando se lê “Dom Quixote” a presença de Cervantes se manifesta.

Marcel Proust — Zahir ou Aleph?

Jorge Luis Borges — Livro de areia.

Marcel Proust — Qual sua opinião acerca de escolas literárias?

Jorge Luis Borges — Estou arrependido de ter participado delas. São formas de publicidade ou conveniências para a história da literatura.

Marcel Proust — Qual livro levaria para uma ilha deserta?

Jorge Luis Borges — “A Invenção de Morel”, do Adolfito, que se passa em uma ilha deserta.

Marcel Proust — Uma obra inesquecível?

Jorge Luis Borges — “Funes, o Memorioso”.

Marcel Proust — O que fez quando se encontrou pessoalmente com Shakespeare?

Jorge Luis Borges — Devolvi sua memória.

Marcel Proust — Artistas devem ser engajados politicamente?

Jorge Luis Borges — Nada tenho a ver com os políticos. Não gosto deles. Sou um poeta, não um ativista.

Marcel Proust — Experimentou algum tipo de entorpecente?

Jorge Luis Borges — Tentei fumar marijuana, que os vulgares chamam de maconha, e fracassei. Finalmente, optei pelas pastilhas de menta.

Marcel Proust — Qual sua opinião sobre a instituição do casamento?

Jorge Luis Borges — O casamento é um destino pobre para uma mulher.

Marcel Proust — Os ingleses inventaram o futebol, nós franceses criamos a Copa do Mundo, na Argentina nasceram alguns dos melhores futebolistas. Monsieur aprecia futebol?

Jorge Luis Borges — O futebol é popular porque a estupidez é popular. Aprecio brigas de galo.

Marcel Proust — Concorda com a tese de que a Argentina manipulou o resultado da Copa de 1978?

Jorge Luis Borges — O Mundial de 1978 foi uma calamidade.

Marcel Proust — Lamenta não ter recebido o Prêmio Nobel?

Jorge Luis Borges — Era uma velha tradição escandinava a de me prometer esse prêmio e depois dá-lo a outro. Preferia ter morrido tendo-o recebido. Para meu consolo, o próprio Alfred Nobel confidenciou-me que lamenta o despreparo dos executores do seu espólio.

Marcel Proust — Soube que Bob Dylan ganhou o Prêmio Nobel?

Jorge Luis Borges — Quem é Bob Dylan?

Marcel Proust — Monsieur faleceu antes da popularização da internet. Olhando de cima e por cima, o que acha da rede?

Jorge Luis Borges — Parece-que que as pessoas se levam muito a sério na Internet. As pessoas que se levam muito a sério são horríveis.

Marcel Proust — Escreveu contos, poesias, ensaios, fez traduções. Por que não escreveu um romance?

Jorge Luis Borges — Sou excessivamente preguiçoso para escrever romances. Tem-se que por muito recheio, de modo que antes de chegar ao terceiro capítulo estaria exausto.

Marcel Proust — Leu “Em Busca do Tempo Perdido”?