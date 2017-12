As 25 melhores músicas de Ray Charles

O jornal britânico “The Telegraph” publicou uma lista com as melhores músicas da lenda do jazz, Ray Charles. A seleção foi realizada pelo jornalista e crítico Martin Chilton, e inclui canções de diferentes momentos da carreira do artista, como “Hallelujah, I Love Her So” (1957); “Don’t Let The Sun Catch You Cryin’” (1959); e “Yesterday” (1987). Todas as músicas foram incluídas pela Bula em uma playlist no Spotify. Para ouvi-la é necessário ter registro e realizar o login. O serviço possui opção de assinatura gratuita.

Nascido em Los Angeles, nos Estados Unidos, em 1930 — cidade onde também morreu em 2004, Ray se dedicou ao soul, blues e jazz. Estilos nos quais é considerado pioneiro. Filho de uma trabalhadora rural e um mecânico, ele ficou cego aos 7 anos. Depois do episódio, Charles começou a frequentar uma escola para crianças cegas, na qual aprendeu a tocar vários instrumentos musicais.

Com a morte dos pais nos anos 1940, quando era adolescente, ele decidiu se dedicar à carreira musical, tocando em grupos gospel. Aos poucos, Ray Charles começou a atuar também fora do cenário religioso. Em 1952, o artista assinou um contrato com a Atlantic Records, que o lançou definitivamente às paradas de sucesso. Depois, vieram outros contratos com gravadoras renomadas, como ABC e Warner Bros. Records.

Ao longo da carreira, Ray Charles lançou mais de 30 álbuns, que lhe renderam os títulos de 2º maior cantor de todos os tempos e 10º maior artista da música de todos os tempos, segundo a revista “Rolling Stone”.

1 — What’d I Say (1959)

2 — (Night Time) Is The Right Time (1963)

3 — I Got a Woman (1957)

4 — Hallelujah, I Love Her So (1957)

5 — Lonely Avenue (1958)

6 — Hit The Road Jack (1960)

7 — Mess Around (1957)

8 — A Fool For You (1957)

9 — You Don’t Know Me (1962)

10 — Georgia On My Mind (1988)

11 — Come Rain or Come Shine (1959)

12 — I Believe To My Soul (1961)

13 — Cry (1964)

14 — Drown In My Own Tears (1957)

15 — Don’t Let The Sun Catch You Cryin’ (1959)

16 — I Can’t Stop Loving You (1962)

17 — Unchain My Heart (1981)

18 — What Would I Do Without You (1958)

19 — Yesterday (1987)

20 — Busted (1966)

21 — Makin’ Whoopee (1988)

22 — Your Cheatin’ Heart (1962)

23 — I Can See Clearly Now (1977)

24 — Winter Wonderland (1985)

25 — That Lucky Old Sun (Just Rolls Around Heaven all Day) (1992)

Clique no link para ouvir: As 25 melhores músicas de Ray Charles