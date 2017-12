O Centro Harry Ransom da University of Texas at Austin, nos Estados Unidos, disponibilizou um arquivo impressionante com 27,5 mil documentos do escritor Gabriel García Márquez para acesso e download gratuito. A coleção reúne cartas, manuscritos, fotografias, anotações e áudios do renomado autor colombiano.

Alguns destaques são a gravação do discurso de aceitação do Prêmio Nobel, recebido por ele em 1982; fotografias de García Márquez em sua cidade natal, Aracataca, na Colômbia; e os manuscritos dos livros: “Cem Anos de Solidão” (1966), “Ninguém Escreve ao Coronel” (1957), e “Crônica de Uma Morte Anunciada” (1981).

Para visualizar os arquivos basta acessar o site da instituição e selecionar a coleção que leva o nome do escritor. Há a opção de filtrar o conteúdo de acordo com formato, gênero e data. Após escolher o arquivo desejado, uma nova página se abrirá. A opção de download, em formato jpg, está localizada no lado superior direito.

Gabriel García Márquez começou a carreira como jornalista em 1940, atuando em Bogotá e Cartagena. Depois, ele trabalhou como correspondente internacional em Cuba e na Europa. Ao mesmo tempo em que dedicou ao jornalismo, publicando livros-reportagens como “Relato de um Náufrago” (1970) e “Notícias de um Sequestro” (1996); o autor lançou dezenas de obras de ficção.

As mais aclamadas são “Cem Anos de Solidão” (1967), que lhe deu renome internacional e acabou se tornando um dos livros mais traduzidos do mundo, e “O Amor nos Tempos do Cólera” (1985), inspirada na história real vivida pelos pais do escritor.

Clique no link para acessar: 27 mil arquivos raros de Gabriel García Márquez para download gratuito