Os 10 melhores filmes de ação de todos os tempos

Duro de Matar (1988), John McTiernan

O detetive John McClane vive em Nova York. No entanto, ele decide ir a Los Angeles para visitar a esposa, que trabalha em uma empresa no local. Ao chegar na cidade, no entanto, ele descobre que um assalto está em curso no prédio em que sua esposa trabalha. Para resgatá-la, ele decide enfrentar os bandidos, mas as coisas acabam se tornando muito mais difíceis do que ele poderia imaginar.