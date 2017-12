215 horas de lições de áudio para aprender nove idiomas gratuitamente

Conhecido como “listening” pelos estudantes de inglês, as lições de áudio são parte fundamental no aprendizado de qualquer idioma. Afinal de contas, familiarizar a audição com uma língua estrangeira é o primeiro passo para aprendê-la. Para auxiliar nesse processo, muitos estudantes recorrem a filmes e principalmente músicas em outro idioma. No entanto, nem sempre eles são suficientes para ajudar na compreensão e internalização daquela língua. Algumas playlists disponíveis no Spotify são verdadeiros achados para quem sofre com esse problema. Somando mais de 215 horas de lições de áudio, elas são dedicadas a nove idiomas estrangeiros distintos: árabe (12 horas), chinês (27 horas), francês (45 horas), alemão (42 horas), irlandês (4 horas), italiano (53 horas), português (8 horas), russo (18 horas) e sueco (6 horas). Cada áudio possui uma lição diferente sobre a língua, desde informações básicas a expressões idiomáticas mais complexas. Para ouvir as listas é necessário ter registro no serviço e realizar login. O Spotify possui opção de assinatura gratuita.

Clique no link correspondente ao idioma para ouvir:

Aulas de Árabe

Aulas de Chinês

Aulas de Francês

Aulas de Alemão

Aulas de Irlandês

Aulas de Italiano

Aulas de Português

Aulas de Russo

Aulas de Sueco