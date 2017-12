A discografia do cantor canadense Neil Young foi disponibilizada para acesso gratuito no site “Neil Young Archives”. Além dos 39 álbuns produzidos durante os 50 anos de carreira do artista, o arquivo também inclui alguns filmes inéditos. De acordo com Young, em entrevista ao site “Open Culture”, o objetivo é “criar um documento vivo, em constante evolução”. O acesso a todo o conteúdo é gratuito até o dia 30 de junho de 2018. Depois da data, os usuários podem ter acesso por um custo ainda não especificado, mas que promete ser “modesto”. Entre os álbuns disponíveis estão “The Squires” (1963), “The Mynah Birds” (2012), e “The Visitor” (2017).

Para acessar o arquivo é necessário realizar um registro simples. Há a opção de buscar os álbuns e filmes por título e ano de lançamento. Depois de escolher o desejado, uma nova página se abrirá. Basta clicar sobre a imagem da capa e em seguida na opção “play album”.

Embora tenha nascido em Toronto, no Canadá, Neil Young construiu a sua carreira nos Estados Unidos. Com uma voz suave e letras dilacerantes, ele se consolidou como uma lenda do rock no país — embora também tenha se aventurado em outros estilos, como folk e country rock. Em 2012, ele foi eleito o 17º melhor guitarrista do mundo pela revista “Rolling Stone”.

Clique no link para acessar: Discografia completa de Neil Young para ouvir gratuitamente