Os melhores filmes de 2017

1 — Dunkirk (Christopher Nolan)

O filme é ambientado no início da Segunda Guerra, quando soldados aliados da Bélgica, Império Britânico e França são cercados pelo exército alemão durante a Operação Dínamo. A narrativa é dividida em três histórias paralelas: um confronto no céu, em que o piloto Farrier precisa destruir um avião inimigo; em alto-mar, onde um civil britânico leva seu barco para ajudar no resgate de soldados; e na praia, com as tentativas do soldado Tommy de escapar.