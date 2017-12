Seis mil livros infantis raros para leitura online gratuita e impressão

Os livros infantis começaram a ser amplamente publicados a partir do século 18. Em meados do século seguinte, eles se diversificaram e foram inovados, resultando no que é conhecido como a “era vitoriana” da literatura infantil. A University of Florida possui um acervo com milhares de títulos datados da época, que até então eram utilizados exclusivamente para pesquisas da comunidade acadêmica. No entanto, em um projeto recente, 6 mil deles foram digitalizados e disponibilizados para leitura online gratuita e impressão.

Apesar da maior parte dos livros ser em inglês, há exemplares em outros idiomas, como alemão, francês e espanhol. Destacam-se os difundidos: “Five Little Pigs” (1890), de McLoughlin Bros; “The A.L.O.E.’s Bible Picture Book“ (1871); e as rimas “Elfin Rhymes” (1900), de Norman. Além de entreter e agregar informações históricas, as obras também podem ser utilizadas por quem deseja aprofundar os estudos em língua estrangeira.

As obras podem ser acessadas no site da instituição. É possível filtrar a busca por ano de publicação, gênero e autor. Depois de selecionar o arquivo desejado, uma nova página se abrirá para leitura. A opção de imprimir o arquivo fica disponível no canto superior direito.

Clique no link para acessar: Seis mil livros infantis históricos para leitura online gratuita e impressão