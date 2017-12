20 vinhos para experimentar antes de morrer

Châteauneuf-du-Pape

Châteauneuf-du-Pape é uma verdadeira lenda do Vale do Rhône, na França. Ele está entre os vinhos mais célebres do mundo. Suculento e estruturado, o rótulo chama a atenção para uma leve acidez, que surpreende o paladar. Ele harmoniza bem com carne de porco e vitela.