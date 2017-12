Entrevistas do além: Marcel Proust entrevista Paulo Francis

O escritor francês Marcel Proust gostava de jogar uma brincadeira de salão chamada “Confissões”, onde os participantes respondiam perguntas pessoais. Em sua homenagem, hoje o jogo ficou conhecido como “Questionário Proust”.

A Revista Bula, depois de ter adquirido em um concorrido leilão a Tábua Ouija do filme “O Exorcista”, entrou em contato sobrenatural com o próprio Marcel Proust, em carne, osso e ectoplasma, que, relembrando seus tempos de jornalista, assinou contrato exclusivo como nosso correspondente do outro lado da vida.

Em reunião de pauta comandada pelo médium meio médio ligeiro Ademir Luiz decidiu-se que o primeiro entrevistado seria o jornalista e escritor Paulo Francis. Eis um verdadeiro encontro de titãs: o escritor que começou como jornalista entrevista o jornalista que terminou como escritor. Com vocês, na série Entrevistas do Além, o legitimo Questionário Proust com Paulo Francis, psicografado em javanês por Ademir Luiz.

Marcel Proust — Paul, monsieur, fala francês?

Paulo Francis — Waaal, falo francês, inglês, alemão, espanhol e javanês. Só não falo português.

Marcel Proust — Que tal morrer justamente no carnaval, a festa máxima de seu país?

Paulo Francis — A vida é muito mais variada, anárquica e imprevisível do que sonham os ideólogos. Carnaval é só desculpa para machões se vestirem de mulher.

Marcel Proust — Encontrou-se com Deus?

Paulo Francis — Entrevistei Deus. É um senhor simpático, criador de palomas brancas, muito parecido com George Burns.

Marcel Proust — E Lúcifer?

Paulo Francis — Esse é um burocrata cornudo. Sempre ocupado, não dá entrevistas desde a Idade Média.

Marcel Proust — Àquele jovem argentino, Jorge Luis Borges, costumava dizer que tinha como visão de paraíso uma biblioteca. E a sua?

Paulo Francis — Eu costumava dizer que desejava ser o Fantasma do Metropolitan Museum. Posso afirmar que consegui o emprego.

Marcel Proust — E sua visão de inferno?

Paulo Francis — Lula presidente do Brasil.

Marcel Proust — Escapou por pouco. Mas me diga, o brasileiro é o homem cordial?

Paulo Francis — Cordial? Herdamos a desconfiança do português e o amor do francês à burocracia.

Marcel Proust — A Amazônia é o pulmão do mundo?

Paulo Francis — Quando ouço falar em ecologia, saco logo do bolso meu talão de cheques.

Marcel Proust — Qual sua opinião sobre o cinema brasileiro?

Paulo Francis — Os filmes são uma merda, mas os diretores são geniais.

Marcel Proust — O Pasquim existiria na imprensa brasileira atual?

Paulo Francis — Ainda existe imprensa no Brasil?

Marcel Proust — E a Petrobras? Àquele rapaz de vastas sobrancelhas dizia “o petróleo é nosso”. Ainda é de vocês?

Paulo Francis — Esse negócio de dizer “eu avisei” é coisa de jeca classe média, mas vou abrir uma exceção: eu avisei.

Marcel Proust — Aprova as performances de seus imitadores?

Paulo Francis — Gosto do Chico Anysio e do Hubert, o resto é nota de dois dólares.

Marcel Proust — Por que tantos brasileiros são nostálgicos com o Regime Militar?

Paulo Francis — O Brasil é um asilo de lunáticos onde os pacientes assumiram o controle.

Marcel Proust — Ainda costuma ouvir Wagner fumando maconha?

Paulo Francis — Não. Agora beberico o néctar dos deuses e o bom e velho Richard Wagner é o responsável pelo som ambiente em um boteco aqui no Olimpo.

Marcel Proust — Assistiu aos jogos da Copa do Brasil em seu camarote celeste?

Paulo Francis — Não vi e não gostei, mas Thomas Mann passou uns meses me zoando por conta de um tal 7 a 1.

Marcel Proust — E as Olimpíadas do Rio de Janeiro?

Paulo Francis — Só valeu pelo desfile da Gisele Bündchen na abertura. Se estivesse valendo medalha, era ouro.

Marcel Proust — Qual sua opinião sobre o presidente Trump?

Paulo Francis — Um jeca.

Marcel Proust — Mas ele pode destruir o mundo se apertar o botão da bomba atômica…

Paulo Francis — Então, é um jeca que deveria ter os braços amarrados.

Marcel Proust — O que acha da difusão do ensino superior ocorrida no Brasil nos últimos anos?

Paulo Francis — A função da universidade é criar elites e não dar diplomas para pés-rapados.

Marcel Proust — Gabriel, o Pensador escreveu um rap em que diz “não seja um imbecil / não seja um Paulo Francis / não se importe com a origem ou a cor de seus semelhantes”. O que responderia para ele?

Paulo Francis — Rap não é música.

Marcel Proust — O que diria para o escritor Fernando Jorge que escreveu um livro de quinhentas páginas te acusando de plagiário?

Paulo Francis — Não me daria ao trabalho de responder nem se fosse o Jorge Fernando.

Marcel Proust — O senhor era de esquerda e tornou-se de direita. O senhor é ambidestro?

Paulo Francis — Não. Deixei de ser criança e tornei-me adulto.

Marcel Proust — Soube que Bob Dylan ganhou o Prêmio Nobel?

Paulo Francis — O Borges não para de reclamar em meu ouvido.

Marcel Proust — Tônia Carrero ou Cacilda Becker?

Paulo Francis — Bárbara Heliodora.

Marcel Proust — Brizola está por aí?

Paulo Francis — Ele não sai de Brasília.

Marcel Proust — O Brasil ainda é o país do futuro?

Paulo Francis — Talvez o Brasil já tenha acabado e a gente não tenha se dado conta disso.

Marcel Proust — O Brasil anda muito politicamente correto?

Paulo Francis — Ignorância é nosso grande patrimônio nacional.

Marcel Proust — Encontrou-se com seus ídolos George Bernard Shaw, Edmund Wilson, H. L. Mencken, George Jean Nathan e George Orwell?

Paulo Francis — Sim. Atenderam as expectativas.

Marcel Proust — E seus inimigos, os encontrou?

Paulo Francis — Não levo ninguém a sério o bastante para odiá-lo.

Marcel Proust — Costuma conversar com Marx e Engels?

Paulo Francis — Esse estranho casal não para de falar. Mas a melhor propaganda anticomunista é deixar que os comunistas falem.

Marcel Proust — Por que deixou de ser trotskista?

Paulo Francis — Um sujeito que come a Frida Kahlo como um ato político não pode estar certo.

Marcel Proust — Olavo de Carvalho ou Reinaldo Azevedo?

Paulo Francis — Diogo Mainardi.

Marcel Proust — Cabeça de Negro ou Cabeça de Papel?

Paulo Francis — Não imposta, só vou por a cabecinha.

Marcel Proust — Quem são as Filhas do Segundo Sexo?

Paulo Francis — São feministas que mamavam ao som de Nina Simone.

Marcel Proust — Se recente de não ter sido reconhecido como ficcionista?

Paulo Francis — E você se recente de não ter sido reconhecido como jornalista?

Marcel Proust — Monsieur faleceu antes da popularização da internet. Olhando de cima e por cima, o que acha da rede?

Paulo Francis — A internet deu voz ao idiota da aldeia.

Marcel Proust — Essa frase não é daquele jovem italiano engraçado, o Umberto Eco?

Paulo Francis — Pergunte para o Fernando Jorge.

Marcel Proust — Leu algum livro de jovens escritores brasileiros como Jô Soares e Chico Buarque?

Paulo Francis — Não li e não gostei.

Marcel Proust — E leu “Em Busca dos Tempo Perdido”?