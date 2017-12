Confissões pornô épicas de Reinaldo Moraes

O escritor Marcel Proust gostava de jogar uma brincadeira de salão chamada “Confissões”, onde os participantes respondiam perguntas pessoais. Em sua homenagem, hoje o jogo ficou conhecido como “Questionário Proust”.

A Revista Bula enviou seu membro mais gozador na dura e latejante missão de entrevistar o lendário pornô épico escritor paulista Reinaldo Moraes, autor do jovem clássico “Pornopopeia”. Para alguns Reinaldo Moraes é o Homero com quatro olhos, para outros é uma mistura de Vinicius de Moraes com Jesse Valadão. Mas uma coisa é certa: a vida do homem é uma epopeia, ou melhor, uma “Pauliceia Desvairada”. Jogou um “Tanto Faz” no biquinho dos franceses para depois ir descascar um “Abacaxi” na Grande Maçã. De volta ao Brasil, tirou a célebre fotografia da capa do disco “Todos os Olhos”, de Tom Zé, namorou a poeta cult Ana Cristina César, escreveu novelas em parceria com Mário Prata, apresentou programas de rádio, traduziu Burroughs, Bukowski, Pynchon, Cocteau e Edmund White. Fez tudo isso e muito mais sem nunca deixar de só pensar “naquilo”. Com vocês, as confissões inconfessáveis de Reinaldo Moraes.

Se Vinicius de Moraes era conhecido como o “poetinha”, como é conhecido Reinaldo Moraes?

Necromantinho.

Brincaria de jogo da amarelinha com Julio Cortázar?

Com ele, beberia. De rayuela brincaria com a Cris Rossi, namorada uruguaia que ele não comeu.

O livro “Pornopopeia” é grande e grosso: ele fica em pé sozinho?

Não, em geral preciso ajudar com as duas pernas de apoio auxiliar.

A capa do disco “Todos os Olhos”, do Tom Zé, abriu sua terceira visão?

Também não, meu terceiro olho é cego de nascença.

Qual livro de autor brasileiro fez você dizer “tanto faz” depois de ler?

“O Orifício Ôntico da Epistemologia pós-Hobsbaum Cruzoé”, de Daniel Defoeda-se.

Qual livro de autor brasileiro tem “cheirinho de amor”?

Autor, nenhum. Autora, só uma, cujo nome não digo. Até porque acabei de esquecê-lo completamente.

Descascar “Abacaxi” em Nova York é mais chique?

Mais chique, em NY, é enfiar o pé na jaca. Mas descascar uma banana ao cair da tarde pode ser inspirador.

Como foi ser muso inspirador de Ana Cristina César?

Tentei não ser imortalizado de perfil por ela. Sou muito narigudo.

Todo escritor só escreve um único livro, ainda que tenha publicado muitos volumes?

Isso aí, a velha boa merda de sempre.

Inspiração, transpiração ou masturbação?

Micção.

Tradução é traição, recriação ou garantir refeição?

No meu caso, é barbeiragem: tradutore briaco dirigindo tratore.

Teledramaturgia é literatura?

É contracheque no fim do mês. (Aliás, alguém ainda sabe o que é um contracheque?)

A novela “Bang Bang” foi um faroeste spaghetti à paulista?

À mineira. O Mário Prata é de Uberaba.

Você adaptou “Dom Casmurro” para o cinema. A sua Capitu traiu?

Adaptei porra nenhuma. Escrevi uma cena que o produtor me pediu. Nem me lembro se saiu como escrevi. Agora, Capitu que é Capitu bota chifre até no Belzebu.

E a Capitu do Machado?

Vai perguntar isso pro fantasma submerso do Escobar.

A visão de paraíso do Borges era uma biblioteca. Qual é a sua?

Um bar.

E a visão do inferno?

Um bar com TV passando Datena ou novela junto com música new sertaneja explodindo nas caixinhas de som.

Café expresso ou amores expressos?

Ex-amores impressos.

Quem deve ser o próximo imortal da ABL: Chico Buarque ou Jô Soares?

Júpiter Maçã.

Quem é mais gênio: Paulo Coelho ou Romero Britto?

Hebe Camargo. Mesmo morta.

Recomenda os livros de poesia ou a Playboy da Bruna Lombardi?

Bruna Lombardi na Playboy é pura poesia testosterogênica.

Qual pornô é mais épico: os dirigidos pelo José Mojica “Zé do Caixão” Marins ou os atuados pelo Frota?

Veja, se o critério é pica, o Frota. Épico é mais o Mojica, que só é bem-dotado nas unhas.

Gretchen ou Rita Cadilac?

Matilde Mastrangi, no clássico “Em Busca de um Orgasmo”. Ela conta com uma dublê de buça & cu assaz expressiva.

Existe teste do sofá em literatura?

Existe: se você se estender num sofá com um livro chato, logo estará roncando. Se o livro for bom, também. Só que seus sonhos serão mais refinados.

Já fez teste do sofá? De qual lado do sofá?

Sofá so good, como dizem os anglosaxônicos.

Preferiria entrar na ABL ou no BBB?

Tanto faz. Só não quero entrar é no IML.

Um livro para ler bêbado?

“John Barleycorn”, do Jack London. É a autobiografia alcoólica dele. Do caralho.

Um livro para ler sóbrio?

O mesmo, se você estiver pensando em dar um tempo na manguaça.

Você escreve mais do que lê ou lê mais do que escreve?

Leio mais, pois além de ler livros de outros autores, imprensa e internet, ainda sou obrigado a reler as merdas que eu escrevo sem parar, pra tentar torná-las menos merdosas.

Qual será o próximo Nobel de Literatura de Língua Portuguesa?

Eu, lógico. Mas só vou aceitar a grana. O diploma vou passar pro Marcelo Mirisola, cujo último romance, “Como se me Fumasse”, é do caralho. Ele é rico, não precisa daquele milhãozinho de coroas. Falando em coroa…

A Língua Portuguesa é mesmo o idioma da solidão?

De fato, no mundo, ninguém entende a porra do portuga. Quanto a Portugal e Brasil, são países separados pelo mesmo idioma. E as ex-colônias portuguesas na África e na Ásia só fingem que falam o português.

Qual será seu epitáfio?