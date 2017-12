As 500 melhores músicas de todos os tempos para ouvir gratuitamente

A revista “Rolling Stone” é conhecida por seus respeitáveis rankings. Um dos mais famosos é o que nomeia as 500 melhores músicas de todos os tempos, publicado em 2004. À ocasião, 162 críticos foram ouvidos para realização da seleção. Apesar de a lista ter sido criada há mais de uma década, apenas recentemente todas as suas canções foram reunidas em uma Playlist, que pode ser ouvida gratuitamente.

Intitulada “Rolling Stones (sic) 500 best songs of all time”, a playlist está disponível no Spotify. Para escutá-la é necessário ter um registro no serviço, o qual oferece opção de assinatura gratuita, e realizar login. Reproduzidas ininterruptamente, as canções somariam mais de 33 horas de hits que marcaram a história da música — como o primeiro colocado do ranking, “Like a Rolling Stone”, do lendário Bob Dylan; “Imagine”, de John Lennon; e “Respect”, de Aretha Franklin.

Fundada em São Francisco, na Califórnia, em 1967, a “Rolling Stone” foi dedicada à contracultura da era hippie em seus primeiros anos de existência. No entanto, com o passar do tempo, começou a adotar padrões mais tradicionais. Nos anos 1970, se destacou na cobertura política. Ao mesmo tempo, também começou a se consolidar como referência em música e cultura popular. Atualmente, além dos Estados Unidos e Brasil, a revista é publicada em outros 15 países.

