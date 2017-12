10 extensões, sites e truques para aproveitar melhor a Netflix

Maratonar séries e filmes na Netflix se tornou um dos passatempos preferidos dos brasileiros nos últimos anos. Mesmo com o uso constante do serviço de streaming, muitos deles deixam escapar alguns recursos capazes de melhorar — e muito — a experiência de usuário. No entanto, há um motivo para isso: a maioria desses recursos não são tão fáceis de encontrar, e é por isso que acabam desconhecidos e, consequentemente, inutilizados. Para contornar a situação, a Bula elaborou uma lista com alguns truques que podem ajudar o espectador a aproveitar melhor os conteúdos que assiste. Alguns deles são funções da própria Netflix, enquanto outros são de extensões. A seleção foi baseada em outras semelhantes, publicadas em sites e revistas de tecnologia estrangeiros.

Enhancer for Netflix A extensão do Google Chrome permite que você veja a classificação dos filmes e séries em sites especializados em cinema, como o IMDb e o Rotten Tomatoes. Além disso, ela também mostra os trailers das produções. Basta realizar o download da extensão, instalá-la e criar um registro.

Wi Viewing Activity Cada vez que o usuário assiste a um novo conteúdo na Netflix, a atividade é registrada. A partir disso, o serviço indica sugestões de conteúdo. Para apagar algum filme ou série do seu histórico, e evitar que ele seja levado em conta nesse processo, basta acessar o site Wi Viewing Activity e realizar o login com a sua conta do serviço de streaming.

Dê adeus ao “Você ainda está assistindo?” Depois de um tempo assistindo Netflix sem interrupções, a mensagem “Você ainda está assistindo?” costuma aparecer. Para impedir que isso aconteça, o usuário pode recorrer à extensão Flix Assist. Instale-a e evite as interrupções inconvenientes.

Flix Roulette Indecisos podem sofrer na hora de escolher o que assistir na Netflix. O site Flix Roulette foi criado para resolver de vez a situação. Ao acessá-lo, o usuário pode optar por um gênero, uma nota no IMDb, e acionar o botão de sorteio. Um filme ou série será indicado.

The Netflix ID Bible Já para aqueles que sabem muito bem o que estão procurando e não se contentam com as categorias gerais da Netflix, tampouco com uma sugestão aleatória, podem recorrer ao The Netflix ID Bible. Um site que reúne os códigos secretos de cada subcategoria de filmes e séries.

Certifique-se de que o streaming é em HD Alguns planos da Netflix incluem a possibilidade de assistir aos conteúdos em HD, no entanto pode ser que a opção não esteja ativada. Para se certificar de que está assistindo em alta resolução, acesse e marque a opção desejada.

Personalize as suas legendas Nem sempre as legendas estão legíveis o suficiente dependendo de como e onde você assiste, principalmente para pessoas com problemas de visão. Para alterar cor, fonte e tamanho delas, basta acessar “conta”, depois “perfil” e por último “exibições de legendas”.

Conheça todos os atalhos A Netflix possui alguns atalhos, que podem ser usados durante a reprodução de seus conteúdos: Tecla F: modo tela cheia; Tecla Esc: Sair da tela cheia; Barra de Espaço: Dar play e pausar o conteúdo; Shift + End (seta para a direita): Avançar 10 segundos; Shift + Home (seta para a esquerda): Regredir 10 segundos.

Baixe filmes e series para assistir off-line Desde 2016 a Netflix tem um recurso que permite baixar filmes e series para que os usuários assistam off-line. O download pode ser feito pelo aplicativo móvel do serviço, disponível para smartphones e tablets.