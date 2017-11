Google disponibiliza 30 mil imagens que recontam 3 mil anos de história da moda

A moda foi responsável por verdadeiras revoluções de costumes e tradições ao longo da história. Para relembrar a sua importância, o Google Arts & Culture lançou o projeto “We wear culture”, “nós vestimos cultura” em tradução livre. Com o objetivo de “contar a história do que usamos”, a empresa reuniu coleções disponíveis em 180 instituições, espalhadas por 40 países, em um arquivo digital totalmente gratuito.

São mais de 30 mil imagens que recontam 3 mil anos de história da moda. Os arquivos são divididos em quatro categorias: ícones, com o trabalho de estilistas que mudaram a maneira com que as pessoas se vestem; movimentos, que mostra a moda em diferentes lugares do globo; bastidores, que conta as histórias ocultas por trás das tendências da moda; e artes, que mostra como a moda e a arte sempre caminharam juntas.

Além dos arquivos divididos entre essas categorias, há outras sessões destinadas às imagens de exposições de museus, como o Museu de Salvatore Ferragamo, na Itália, e o Museu de Frida Kahlo, no México — o primeiro exibe as peças do designer de sapatos, já o segundo as roupas da pintora. Uma terceira possibilidade é explorar a história de personalidades que influenciaram a moda, como Coco Chanel, Marilyn Monroe, Audrey Hepburn e Carmen Miranda.

Para visualizar os arquivos, basta acessar o site do projeto e escolher o conteúdo desejado.

Clique no link para acessar: Google disponibiliza 30 mil imagens que recontam 3 mil anos da história da moda