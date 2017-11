Os fãs de Tom Waits poderão conferir a evolução da voz singular e de personalidade intrigante do cantor, instrumentista e ator, em uma única playlist. Intitulada “Tom Waits Complete” e disponível no Spotify, ela reúne todas as músicas do artista: do primeiro álbum “Closing Time” (1973) ao último lançamento, “Bad as Me” (2011). Juntas, as faixas somam mais de 24 horas. Para ouvi-las é necessário ter registro no serviço e realizar login. Há a opção de assinatura gratuita.

Com mais de 30 álbuns lançados, Waits não se prende a um único estilo musical. Em sua discografia é possível identificar diferentes gêneros, como jazz, rock, blues e folk. Nascido na Califórnia, em 1949, o cantor teve os primeiros contatos com a música aos dez anos, quando aprendeu a tocar guitarra e piano. Contudo, iniciou a carreira apenas na vida adulta, quando lançou o primeiro álbum, aos 24 anos.

Desde então, ele não parou. Entre os anos 1970 e 1980, o músico lançou nove álbuns de estúdio com a gravadora Asylum. Depois disso, em 1983, assinou um contrato com uma nova gravadora, a Island Records. À época, Tom iniciou uma fase experimental em parceria com a esposa, Kathleen Brennan, consagrando-se como uma referência cult na música. Ao mesmo tempo em que se dedicava aos discos, o artista também construiu carreira como ator, participando de dezenas de filmes.

Clique no link para ouvir: Discografia completa de Tom Waits para ouvir gratuitamente