10 vinhos extraordinários que custam até 100 reais

Apreciar um vinho de qualidade nem sempre demanda um alto investimento. Prova disso são os rótulos que a Bula reuniu em uma lista, direcionada para quem busca apreciar a bebida sem gastar muito. A seleção foi realizada pelo sommelier Vitor Goulart, da Adega Bartolomeu, e reúne dez vinhos facilmente encontrados no Brasil que custam até 100 reais. Apesar do menor preço, as bebidas são produzidas em algumas das regiões vinícolas mais renomadas do mundo, como Bordeaux, na França; Toscana, na Itália; Douro, em Portugal; Mendoza, na Argentina; La Caballada, no Uruguai; e Valle de Curicó, no Chile.

Susana Balbo Signature Malbec Produzido a mil metros de altitude com vinhas maduras, este rótulo mostra a personalidade da região de Mendoza, na Argentina, de onde é oriundo. Ele leva a assinatura da reconhecida enóloga Susana Balbo, que está à frente da vinícola Dominio del Plata. A bebida harmoniza com carnes, como carnes vermelhas, sobretudo, bife de chorizo.

Château Les Tuileries Bordeaux A vinícola francesa Château les Tuileries, no sul da região de Bordeaux, é famosa por seus vinhos brancos secos. No entanto, o Bordeaux é um dos seus ótimos exemplares de vinhos tintos. A bebida é composta por uvas Merlot e Cabernet Sauvignon, e fermentada em tanques de inox. A harmonização perfeita ocorre com carnes vermelhas, pizza e cozidos.

Campo Marina Primitivo di Manduria A vinícola Luccarelli, na região de Puglia, na Itália, é conhecida por seus vinhos modernos, de renome internacional. Um deles é o Campo Marina Primitivo di Manduria. Amadurecido em barrica de carvalho francês e americano, durante um período que varia de oito a dez meses, a bebida é ideal para acompanhar carnes vermelhas, massas e queijos fortes.

1865 Cabernet Sauvignon Amadurecido em barricadas de carvalho francês e americano, o vinho chileno é produzido pela vinícola Viña San Pedro, na região do Valle de Curicó. Com mais de 150 anos de tradição, a vinícola é conhecida por produzir vinhos originais e de alta qualidade. 1865 Cabernet Sauvignon é um dos seus carros-chefes. Ele harmoniza com queijos fortes e massas.

Crasto Douro Um exemplar da qualidade dos vinhos da região Douro, em Portugal, o vinho é produzido pela tradicional vinícola Quinta do Crasto. Ele é amadurecido em cubas de aço inox e, em seguida, em barricas de carvalho francês. A bebida é ideal para acompanhar peixes — como o bacalhau —, massas, purês, e carnes vermelhas.

Stagnari Viejo Tannat Oriundo da região de La Caballada, no Uruguai, o vinho é produzido na vinícola H. Stagnari. As uvas Tannat, de origem francesa, mas típicas do Uruguai, são sua matéria-prima exclusiva. Ele é amadurecido por um período de doze meses em barricas de carvalho francês, e outros seis meses em garrafa. Ideal para acompanhar carnes vermelhas, risotos e frutos do mar.

Ventisquero Grey Syrah O vinho Single Block — ou seja, produzido com uvas de cachos pequenos, obtidos em colheita limitada — é produzido no vinhedo La Roblería de Apalta, na região chilena do Valle de Colchagua. A bebida é envelhecida em barricas de carvalho francês durante um ano e meio, depois, mais oito meses em garrafa. À mesa, ele harmoniza com carnes vermelhas, massas e queijos.

Ben Marco Malbec Outro destaque da Vinícola Dominio del Plata, na Argentina, o vinho é produzido com uvas Malbec e uma pequena quantidade de Bonarda. Caracterizado por um intenso aroma frutado, que mescla nozes e baunilha, e com tons de frutos vermelhos no paladar, ele acompanha bem carnes assadas e grelhadas.

Belcore O vinho italiano, oriundo da região da Toscana, é da vinícola I Giusti e Zanza. Ele é produzido com uvas Sangiovese e Merlot, e envelhecido em barricas de carvalho francês por oito meses, e depois por mais seis meses na garrafa. Combina bem com carnes vermelhas grelhadas e queijos variados.