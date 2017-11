Os 25 melhores filmes de super-heróis de todos os tempos, segundo o Telegraph

2 — Batman: O Cavaleiro das Trevas (2008), Christopher Nolan

A trama narra o período que antecede o do filme “Batman: o Cavaleiro das Trevas Ressurge”. No início da sua jornada como homem-morcego, Batman conta com a ajuda do tenente James Gordon e do promotor público Harvey Dent para lutar contra o crime organizado. Assustados, os chefes dos grupos criminosos aceitam o convite do Coringa para combater o herói.