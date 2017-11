As 26 melhores adaptações de livros da história do cinema

A literatura costuma ser uma fonte de inspiração fundamental para o cinema. No entanto, nem sempre essa inspiração dá bons resultados. Filmes adaptados de livros que não conseguem manter a qualidade narrativa de obras originais são uma queixa comum de espectadores e críticos. Contudo, há boas e significativas exceções, como as que foram pontuadas pelo jornal britânico “The Telegraph”. O veículo reuniu em uma lista as 25 melhores adaptações de livros para o cinema — selecionados pela jornalista e escritora Melissa Katsoulis. No entanto, apesar de a seleção contemplar produções essenciais de diferentes gêneros e épocas, uma das adaptações mais significativas do cinema acabou deixada de lado. Trata-se do filme “O Poderoso Chefão” (1972), de Francis Ford Coppola, incluído pela Bula ao fim da lista como um bônus.

Grandes Esperanças (1946), David Lean Uma adaptação do livro homônimo publicado por Charles Dickens em 1860, o filme narra a história de um jovem artista órfão, que se apaixona por Estella, uma mulher que vive com a amargurada e estranha avó numa mansão em ruínas. Apesar de apresentar uma versão moderna da história, a produção cinematográfica conseguiu manter a qualidade do que é considerado o maior romance do autor.

O Morro dos Ventos Uivantes (1939), William Wyler O único romance da escritora britânica Emily Brontë, e um dos clássicos da literatura inglesa, o livro “Morro dos Ventos Uivantes” (1847) também foi um sucesso no cinema. Assim como a obra original, o filme é centrado em duas famílias: Earnshaw e Linton, e conta a história do amor proibido entre os irmãos adotivos Heathcliff e Cathy.

O Sol é Para Todos (1962), Robert Mulligan “O Sol é Para Todos” foi publicado pela escritora Harper Lee em 1960 e apenas dois anos depois ganhou uma adaptação para o cinema. A trama é centrada em Atticus Finch, um advogado branco que decide defender um homem negro acusado de estuprar uma mulher branca. A narrativa é construída sob o ponto de vista da filha do advogado.

Doutor Jivago (1965), David Lean O romance histórico do escritor russo Boris Pasternak, publicado originalmente em 1957, foi adaptado para o cinema em 1965. Ele conta a história de Yuri Jivago, um médico e poeta entusiasta da revolução Russa, mas que aos poucos se desilude com o socialismo. Além do dilema político e ideológico, ele também se divide entre o amor de duas mulheres.

O Leopardo (1963), Luchino Visconti Publicada por Giuseppe Tomasi Di Lampedusa em 1958, e adaptado para o cinema pelo diretor Luchino Visconti, a história é ambientada na Itália, durante o conturbado processo de unificação na Sicília. Nesse período, o príncipe Don Fabrizio começa a simpatizar com os ideais socialistas, mas rejeita a ideia de abrir mão de seus privilégios.

O Silêncio dos Inocentes (1991), Jonathan Demme Um sucesso nas prateleiras e nas bilheterias, “O Silêncio dos Inocentes” foi publicado originalmente por Thomas Harris em 1988. O filme é centrado na agente do FBI Clarice Starling, que investiga o caso de um assassinato em série. Para isso, ela decide recorrer à ajuda de Hannibal Lecter, um psiquiatra canibal que está preso.

Ligações Perigosas (1988), Stephen Frears O livro lançado por Pierre Choderlos de Laclos em 1782 foi adaptado para o cinema em 1988, se tornando um clássico também nas telonas. Ganhador de três Oscar, a produção cinematográfica é centrada em um jogo de sedução entre uma Marquesa, um homem conquistador, o ex-marido da marquesa e uma mulher casada.

À Beira do Abismo (1946), Howard Hawks O livro “À Beira do Abismo” foi publicado por Raymond Chandler em 1939. Anos depois, a trama foi adaptada para o cinema sob direção de Howard Hawks. Ela é centrada no detetive particular Philip Marlowe, que presencia o misterioso assassinato de um homem que foi contratado para investigar.

39 Degraus (1935), Alfred Hitchcock Um dos filmes consagrados do diretor Alfred Hitchcock foi inspirado no livro “39 Degraus”, de John Buchan, lançado em 1915. O filme é centrado em Richard Hannay, um engenheiro de minas, que descobre que um de seus vizinhos é um espião e que agentes estão planejando iniciar a Primeira Guerra Mundial. O homem é assassinado e Hannay começa a ser perseguido.

A Primavera de uma Solteirona (1969), Ronald Neame O filme, adaptado do livro homônimo de Muriel Spark, publicado em 1961, conta a história de Jean Brodie, uma professora de uma escola para meninas, que inspira suas estudantes com suas ideias sobre arte, música e política. Com uma visão muito romântica das circunstâncias, ela começa admirar o fascismo na Itália.

Moby Dick (1956), John Huston Baseado no clássico da literatura universal de Herman Melville, publicado originalmente em 1851, o filme é centrado no capitão Ahab, que foi ferido por uma baleia branca. Com uma profunda sede de vingança, ele viaja pelos sete mares à procura do animal.

O Pior dos Pecados (1947), John Boulting Publicado em 1938 por Graham Greene, “O Pior dos Pecados” foi adaptado para o cinema em 1947. A história é centrada em Pinkie Brown, o integrante de uma gangue inglesa, que ordena o assassinato de seu rival, Fred. Contudo, Ida Arnold, uma mulher que estava com a vítima antes do crime, tenta provar que Brown é o responsável pelo crime.

Drácula (1931), Tod Browning Quando publicou “Drácula”, em 1897, Bram Stoker não poderia imaginar que o seu personagem se tornaria um ícone da literatura e também do cinema. Adaptado para as telonas em 1931, o filme conta as aventuras do agente imobiliário Renfield, que visita o recluso Conde Drácula, um vampiro imortal que pretende adquirir propriedades na Inglaterra.

O Dia do Chacal (1973), Fred Zinnemann Inspirado no livro homônimo de Frererick Forsyth, publicado em 1971, o filme é centrado no presidente francês Charles de Gaulle, que reconheceu a Independência da Argélia em 1962. Descontente com a decisão do presidente, uma organização clandestina contrata um misterioso assassino profissional, conhecido apenas como Chacal, para matar Gaulle.

Nada de Novo no Front (1930), Lewis Milestone Originalmente publicada pelo escritor Erich Maria, em 1929, a trama é centrada em sete estudantes alemães que se voluntariam ao serviço militar durante a Primeira Guerra Mundial. Considerado um dos maiores filmes anti-guerra do cinema, ele demostra a futilidade dos conflitos mortais.

Império do Sol (1987), Steven Spielberg O filme, adaptado do livro homônimo de J.G. Ballard, publicado em 1984, conta a história de Jim Graha. O garoto, de 11 anos, é filho de pais ingleses que viviam na China. No entanto, quando o país é invadido pelo Japão, ele é levado para um campo de concentração e precisa aprender a sobreviver sem o apoio de família.

Trainspotting — Sem Limites (1996), Danny Boyle “Trainspotting” foi adaptado do livro homônimo de Irvine Welsh, datado de 1993. Ele conta a história de Mark Renton, um jovem viciado em drogas que deixa de lado os padrões sociais. A dependência química desencadeia uma série de acontecimentos em sua vida e na de seus amigos: Sick Boy, Tommy, Spud, e Begbie, que também estão entregues ao vício.

Apocalypse Now (1979), Francis Ford Coppola O filme foi inspirado no livro publicado por Joseph Conrad, em 1902. Ambientado na Guerra do Vietnã, ele conta a história do capitão Willard, que faz uma viagem perigosa em busca do coronel Kurtz, um oficial que enlouqueceu.

Onde os Fracos não Têm Vez (2007), Ethan Coen e Joel Coen Publicado em 2005 por Cormac McCarthy, e adaptado para o cinema em 2007, “Onde os Fracos não Têm Vez” conta a história de Llewelyn Moss, que encontra um traficante no deserto do Texas enquanto caçava. Na ocasião, ele leva consigo uma grande quantidade de dinheiro que estava com o rapaz. Ele, então, começa a ser perseguido pelo impiedoso assassino Chigurh, que está em busca do dinheiro.

Vestígios do Dia (1993), James Ivory Publicado em 1989 pelo escritor Kazuo Ishiguro, “Os Vestígios do Dia” foi adaptado para o cinema sob direção de James Ivory. O filme conta a história de James Stevens, um mordomo que trabalha para o Lorde Darlington. Extremamente dedicado, o mordomo ignora a simpatia do chefe pelo nazismo, e não se ausenta nem mesmo quando seu pai está morrendo.

O Iluminado (1980), Stanley Kubrick Stephen King é um dos autores que mais tem obras adaptadas para o cinema, no entanto “O Iluminado”, publicada em 1977, é de longe a mais icônica. Nas telonas, a trama do livro se repete: Jack Torrance, um escritor com bloqueio criativo, aceita trabalhar como caseiro de inverno do isolado Hotel Overlook, onde se instala com a esposa e o filho. O homem descobre os segredos do hotel e começa a se transformar em um maníaco homicida.

Harry Potter (2001-2011), Chris Columbus, Mike Newell, Alfonso Cuarón e David Yates A popular série de livros da escritora britânica J.K Rowling, publicada entre 1997 e 2007, foi adaptada para o cinema a partir de 2001. Assim como na obra da autora, a trama cinematográfica é centrada em Harry Potter, um jovem que descobre ser bruxo quando é enviado para estudar em uma escola de magia.

Tarde Demais (1949), William Wyler Publicado originalmente por Henry James, em 1880, o livro foi adaptado para as telonas em 1949. A trama é centrada no romance vivido pela jovem Catherine com um rapaz que conhece em uma festa. O pai da garota, tirano e conservador, tem certeza de que o pretendente da filha é apenas um caça-fortunas.

A Lista de Schindler (1993), Steven Spielberg O filme é inspirado na obra homônima que o escritor Thomas Keneally lançou em 1982. Um dos filmes mais impressionantes sobre o holocausto, ele conta a história real vivida pelo alemão Oskar Schindler, que utilizou a sua fábrica para ajudar judeus a escaparem dos campos de concentração.

O Senhor dos Anéis (2001-2003), Peter Jackson Assim como aconteceu com a série de livros lançados por J.K Rowling, as obras de J.R.R Tolkien, publicadas entre 1954 e 1955, também foram adaptadas para o cinema. Os filmes narram a jornada de Frodo, um hobbit que recebe de presente de seu tio um anel mágico e maligno que precisa ser destruído antes que caia nas mãos do mal.