Jacques Fux para maiores

O escritor Marcel Proust gostava de jogar uma brincadeira de salão chamada “Confissões”, onde os participantes respondiam perguntas pessoais. Em sua homenagem, hoje o jogo ficou conhecido como “Questionário Proust”. Para os íntimos “bate bola”. Mas, por conta do perfil do entrevistado de hoje, evitaremos usar essa expressão.

Corajosamente, o membro mais gozador da Revista Bula foi visitar o manchado divã do escritor Jacques Fux para, numa sessão de (anti) terapia, fazê-lo desnudar-se diante de nossos leitores. No sentido figurado, é claro. Foi tudo muito bem calculado (sim, Fux também é matemático). O premiado autor dos romances “Antiterapias” (vencedor do Prêmio São Paulo de Literatura), “Brochadas” e “Meshugá — um Romance Sobre a Loucura” abriu-se completamente e falou sobre literatura, matemática, cultura judaica e, principalmente, brochadas, o motivo de sua fama e fortuna. Por incrível que pareça, desta vez, Jacques Fux não negou fogo. Suas respostas foram penetrantes. Se, por acaso, você não gostar da entrevista, já vou logo avisando: isso nunca aconteceu comigo antes.

Antiterapia cura brochada ou é tudo coisa de meshugá?

Pois é, parece que as coisas estão todas inter-relacionadas mesmo. Tudo teve início quando, ainda matemático, fiz os cálculos do tanto que seria literário expor as minhas memórias de infância, as minhas falhas e as minhas loucuras. Parece que fiz as contas corretas! Meus livros — “Antiterapias”, “Brochadas” e “Meshugá: Um Romance Sobre a Loucura” me dão muito orgulho. E estão me curando.

Como é ser famoso por suas brochadas?

Como digo, com toda arrogância e imponência do mundo (ato falho): sou o maior especialista no mundo em brochadas. Basta ler o livro para saber que sei tudo — tudo mesmo — sobre as brochadas masculinas, femininas, literais, metafóricas, literárias, psicanalíticas, virtuais, históricas, acadêmicas, médicas. Mas, divido esse título com quem quiser.

Escritor matemático ou matemático escritor?

Escritor louco! No e “Meshugá: Um Romance Sobre a Loucura” conto várias histórias de personagens “reais” que enlouqueceram. Um deles, é matemático brilhante que se parece muito com um personagem literário bem famoso. O capítulo se chama: “Perelman, o Bartleby da matemática”. Esse gênio-louco resolveu um dos maiores problemas da matemática. Ao oferecerem para ele o prêmio de 1 milhão de dólares, ele “preferiu não”. Vai entender.

Brochada é golpe?

Na verdade, é o anti-golpe! No “Brochadas”, conto do anti-golpe nas palavras dos grandes sábios: Para Santo Agostinho: “Às vezes, o desejo nos controla sem ser convidado. Já em outros momentos ele abandona o amante e, embora você arda de desejo, o corpo se torna frígido”. Ou, nas palavras de Platão: “desobediente e teimoso, como uma criatura deficiente de razão”.

Borges ou Machado de Assis?

Guimarães Rosa! Ele é o cara. E, olha, em tempos de empoderamento, “Grande Sertão Veredas” é leitura obrigatória.

Quem é o Kid Bengala da literatura brasileira contemporânea? Quem é a Vivi Fernandes da literatura brasileira contemporânea? Quem é a Caroline Miranda (“Fiz pornô, continuo virgem”) da literatura brasileira contemporânea?

A questão dos atores pornôs é interessante. No e “Meshugá: Um Romance Sobre a Loucura” conto a história do maior de todos (literalmente): Ron Jeremy (no livro “Ron Jeremy: um personagem de Philip Roth”. Ele, que já fez mais de 2000 filmes, que já transou com dezenas de milhares de mulheres, é aclamado, idolatrado e venerado por muitos, também é desprezado e execrado. É visto como um “abjeto” — causa atração e repulsa. Então, ligar escritores brasileiros a atores pornôs fica meio complicado. Talvez eu seja o grande ator-escritor-pornô, ou, anti-ator-escritor-pornô. Depende do “ângulo” (já plagiando a pergunta do nobre jornalista-pornô Ademir Luiz).

Qual escritor brasileiro é brochante?

Jacques Fux, claro! O maior especialista. Mas, não se esqueça que de uma brochada pode surgir um grande amor (como já disse uma das minhas ex-namoradas em uma carta publicada no “Brochadas”: “Mas, refletindo bem, talvez a única verdade desse mundo louco seja realmente a brochada. Brocha-se o tempo todo. Brocha-se com ou sem tesão. Brocha-se com ou sem paixão. E da brochada pode até nascer um surpreendente amor. Isso que parece impor o fim antes de seu tempo, pode fazer nascer, surgir, crescer. Não exatamente o que você queria que crescesse nesse infortunado instante… mas a brochada pode ter o potencial de fecundar o amor”.

Menção honrosa em prêmio literário é brochante?

Puxa, demais. Mas, mesmo assim, é bom. Significa que você quase chegou lá, né? E, como já diria a nossa maravilhosa Hilda Hist: “Que bom que as pessoas têm língua e têm dedo”. Então, dá para dar um brincadinha…

Tirando o Ziraldo, existe mais alguém imbrochavel?

Na verdade, o Ziraldo é irrebrochável, como disse o Jaguar. Acho que há uma diferença: imbrochável = que não brocha; irrebrochável: que se recusa a brochar. (veja como sou especialista mesmo). Será que nossos políticos não estão nessa categoria? Não brocham, e se recusam, pelo fato de não fazerem jamais!

Quando matemático brocha ele diz “nunca aconteceu comigo antes” ou explica tecnicamente o ângulo?

Matemático nunca brocha. E, claro, tudo é uma questão de ponto de vista. Uma brochada no mundo “real” pode não ser uma brochada no mundo “imaginário”.

Existe judeu burro?

Existe de tudo nessa vida. Existe até o Bolsonaro.

Existe judeu pobre?

Nice to meet you!

Existe judeu sem complexo de Édipo?

Só eu e o Woody Allen!

Freud é literatura?

Freud foi indicado para o Nobel de Literatura uma vez. Adoro o cara. No “Meshugá”, falo de uma troca de cartas entre ele e o Fliess. Eles chegam a conclusão de que os homens judeus menstruam pelo nariz: “Segundo o otorrinolaringologista (Fliess), cuja tara era o nariz, havia uma estreita relação entre as vias nasais e a genitália, além de uma correspondência entre períodos menstruais masculinos e femininos. Sim, períodos menstruais masculinos! E, para curar os problemas e as depravações sexuais judaicas, Fliess acreditava que bastava cuidar da saúde do nariz, intimamente ligado a essas perversões. A conhecida ‘neurose nasal reflexa’ era uma psicopatologia que precisava ser tratada”. Freud até conta de um corrimento nasal que teve.

Einstein é literatura?

Literatura da boa. Mas, é daqueles “livros” que todo mundo cita, mas que ninguém leu.

Borges é matemática?

Borges é um universo inteiro. Um livro infinito. Um mundo impossível e encantador.

O que aconteceria num encontro literário entre os escritores Jacques Fux e Bruna Surfistinha?

Eu tentaria fazer ela adotar meus livros para vender para seus clientes.

Medalha Fields ou Nobel de Literatura?

Nobel recebe 1 milhão de dólares. Fields, só 50 mil dólares. Fora impostos.

Se 42 é a resposta, qual é a pergunta?

Como fazer para o “Brochadas” virar best-seller na China e na Índia?

666 é o número da besta ou besta é quem acredita nisto?

“Besta é tu! Besta é tu! Besta é tu! Besta é tu! Não viver nesse mundo Besta é tu! Besta é tu! Besta é tu! Besta é tu! Se não há outro mundo…”

Cabala é coisa séria ou só matemática para Madonna entender?

Vejo a Cabala como um mote literário maravilhoso, intrigante e encantador. Faço uso de suas ideias nos meus livros. (Ainda me lembro da cena da Madonna, numa cama armada no palco, simulando uma masturbação e cantando “Like a Virgin”. Na Flip, quando me deram um daqueles microfones da Madonna, fiquei lembrando da Madonna! Quase que não me apresentei por lá.)

Todo neonazista é brocha?

Acho que todo mundo que discrimina tem sérios problemas. \

Antissemitismo é coisa de?

Antissemitismo, discriminação racial, discriminação de gênero e tudo mais é coisa de idiota.

O que é literatura brochante?

Aquela que não te prende. Que não te excita. Que não te motiva e nem te faz viajar por lugares e ideias novas.

Quem dá três sem tirar: Marcelo Mirisola ou Reinaldo Moraes?

Os dois são bem bons. Admiro o trabalho e as incursões sexuais deles. Ouvi dizer que já deram 42 sem tirar.

Se existe raiz quadrada dá para fazer uma bola quadrada para o Quico do Chaves?

Prefiro ajudar a galera do “Caverna do Dragão” a voltar para casa.

Borges disse que uma biblioteca era sua visão de felicidade. Qual a sua?

Deixar de ser o maior especialista no mundo em brochadas e me tornar o “Imperador das Brochadas”!

Um matemático pegou a esposa do Alfred Nobel? Verdadeiro ou falso?

Até onde sei, é verdade. Mas, juro, não fui eu.

Woody Allen ou Caetano Veloso?

Os dois misturados, somados ao Saul Bellow, Philip Roth, Bashevis Singer, com mais uma pitada de loucura e brochada dá um Jacques Fux!

O que é mais brochante: Alexandre Frota ator pornô ou Alexandre Frota intelectual conservador?

Alexandre Frota é uma entidade absurda.

Jacques Fux, Julián Fuks, Luiz Fux. Falta fucks no Brasil?

Melhor não nos colocar no mesmo “saco” do Luiz.

Qual será seu epitáfio? “Brochadas nunca mais”?