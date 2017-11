10 páginas do Facebook que todo leitor precisa conhecer

As redes sociais são ótimas ferramentas para quem busca informações generalizadas ou querem se aprofundar em assuntos específicos, como política, economia e também cultura. No entanto, com o mar de informações que é despejado para os usuários todo o tempo, é fácil se perder entre conteúdos não desejados. Para ajudar a resolver a situação, a Bula selecionou as dez melhores páginas do Facebook que se dedicam à temática cultural, em especial literatura. Nelas é possível encontrar conteúdos de qualidade e ficar por dentro de tudo o que acontece no universo dos livros. É importante salientar que na seleção não foram levadas em consideração fanpages de editoras, já que estas se dedicam exclusivamente à divulgação de produtos.

Suplemento Pernambuco “Suplemento Pernambuco” é uma revista literária da Companhia Editora de Pernambuco, e suplemento cultural do “Diário Oficial de Pernambuco”. Além de falar sobre livros, a sua página no Facebook também divulga reportagens, perfis, resenhas e outros textos inéditos.

Gigantes da Literatura Universal “Gigantes da Literatura Universal” é uma “página que visa compartilhar obras, biografias e pensamentos dos gigantes da literatura e do pensamento universal”. Além de apresentar autores e suas obras, a fanpage também divulga trechos de livros, que servem como pílulas literárias diárias.

Literatura Russa Com um recorte literário mais específico, a página, como o próprio nome indica, tem como foco a literatura russa. Ela divulga lançamentos de obras em português, apresenta autores, e divulga textos sobre o tema.

Estante Virtual “Estante Virtual” é um site conhecido por praticamente todos os amantes de leitura. O que muita gente desconhece é que ele também tem uma extensão no Facebook. Além de divulgar ofertas de livros, a página compartilha textos diversos sobre literatura.

TAG Experiências Literárias Outro serviço bastante conhecido entre os bons leitores é o clube de assinatura de livros TAG. Em sua fanpage no Facebook, a TAG divulga ofertas e também conteúdos diversos sobre livros, e autores — uma forma de ficar por dentro da comunidade literária mesmo sem ser um assinante do serviço.

Roteiros Literários “Roteiros Literários” é dedicada a livros e viagens. Como descrito pela própria página, o objetivo é “descobrir o que há por trás dos locais onde as histórias e seus personagens são criados. Por exemplo: quando se fala em Fernando Pessoa, é difícil não pensar em Lisboa, Portugal”.

Revista CULT A CULT é uma revista de circulação nacional dedicada a arte, cultura, filosofia, literatura e ciências humanas. Em sua página no Facebook, é possível conferir reportagens, artigos, entrevistas e vídeos sobre esses temas.

Skoob A rede social colaborativa para leitores Skoob possui uma página no Facebook na qual divulga citações, textos e lançamentos de livros. De acordo com as informações da fanpage, o objetivo é “socializar e incentivar o hábito da leitura”.

Homo Literatus Dedicado ao jornalismo literário, o “Homo Literatus” se compromete a resgatar os clássicos, apresentar a vanguarda, e ainda proporcionar “uma miscelânea de discussões destas duas vertentes”. Quem acompanha a página tem acesso a conteúdos diversos sobre literatura.