10 melhores cidades para conhecer em 2018

3 — Camberra, Austrália



Camberra é a capital federal da Austrália. Considerada uma cidade fora do senso comum, ela foi planejada e está localizada estrategicamente no centro do país. Arquitetada para ser uma “cidade-jardim”, ela conserva muitas áreas verdes e um grande lago artificial. Em 2018, Camberra sediará o 100º aniversário do Armistício da Primeira Guerra Mundial, com um Dia de Reconciliação para simbolizar a tolerância entre australianos indígenas e não indígenas.