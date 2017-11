O site dedicado a recursos de mídia “Internet Archives” está liberando um acervo com obras lançadas nos Estados Unidos entre os anos 1923 e 1941. De acordo com o diretor do “Internet Archives”, Brewster Kahle, em um futuro próximo mais 10 mil livros serão adicionados à coleção, chamada “The Sonny Bono Memorial Collection”.

Além de livros literários, entre as obras disponíveis há publicações sobre assuntos diversos, como matemática, sociologia, biologia, arquitetura, história e arte. Alguns dos destaques são: “The Royal Way” (A Estrada Real), de André Malraux; “An Invitation to Mathematics”, de Arnold Dresden; “Winston Churchill: A Biography”, de René Kraus; “Frog, the Horse that Knew No Master”, de Colonel S.P. Meek’s e “Impatient Virgin”, de Donald Henderson Clarke.

Para realizar o download dos arquivos, basta acessar o site e escolher o livro desejado. É possível filtrar a busca de acordo com ano de publicação, assunto, título e autor. Depois de selecionada a obra, uma nova página se abrirá, na qual é possível escolher o formato desejado em um menu localizado no lado inferior esquerdo. É possível baixar os arquivos nos formatos pdf, Daisy e ePUB.

Clique no link para acessar: 10 mil livros raros para download gratuito