Ao 10 maiores super-heróis dos quadrinhos

“Seja sempre você mesmo, salvo se puder ser o Batman”. Os fãs do Morcego são uma verdadeira seita. Muitos vão reclamar do fato do Cavaleiro das Trevas, do Maior Detetive do Mundo, do Cruzado Embuçado, do Melhor Amigo dos Roteiristas não estar encabeçando a lista. Poderia estar, sobretudo pela popularidade do Super-Homem não estar em alta. Mas, pensando bem, não deixa de ser intrigante esse imenso carisma do Homem Morcego, considerando que ele é, em sua essência, um sonho molhado reacionário. Vejamos: um bilionário belo, recatado e do lar resolve vestir uma máscara para fazer justiça com as próprias mãos, espancando criminosos pobres e doentes mentais fantasiados que lideram o submundo. Vale tudo, de causar traumas psicológicos profundos até fraturas expostas, só não vale matar. Não é isso? Mas vamos parar com sociologia barata. Desce o cacete na bandidagem Bruce! Criado por Bob Kane em 1939, talvez Batman seja o personagem de quadrinhos com o maior número de obras memoráveis, como os álbuns “A Piada Mortal”, “O Messias”, “O Longo Dia das Bruxas”, “Terra Um”, “O Filho do Demônio” e “Morte em Família”, mas seu interprete quintessencial permanece sendo o reaça genial Frank Miller, autor de “Batman: Ano Um” e “O Retorno do Cavaleiro das Trevas”. Esse Batman invencível, calculista, durão e um tanto sádico que conhecemos hoje foi estabelecido por ele. No cinema Batman tornou-se uma espécie de James Bond, com diversos atores se revezando no papel. Podemos resumir assim: o bom ator Michael Keaton foi mal escalado, Val Kilmer não conta (Bruce Wayne loiro?), George Clooney foi um desperdício, Christian Bale é quase tão maluco quanto Bruce Wayne, Ben Affleck é o mais bombado e, claro, o hilário Adam West é o melhor dançarino. Cantem comigo: “Eu fui na feira da fruta, pra ver o que na feira da fruta tem…”