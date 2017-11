As 10 obras de arte mais famosas da história

O Pensador (1904), Auguste Rodin



“O Pensador” é uma das obras mais representativas de Rodin. Originalmente chamada de “O Poeta”, a escultura representa Dante Alighieri, autor de “A Divina Comédia”, em frente aos Portões do Inferno. A escultura original está localizada no Museu Rodin, em Paris. No entanto, mais de vinte cópias estão distribuídas em diferentes museus mundo afora. No Brasil, uma versão ampliada pode ser conferida pelo público no Instituto Ricardo Brennand, no Recife.