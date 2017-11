As 10 melhores músicas do Queen, segundo a Rolling Stone

A banda britânica Queen foi a responsável pela criação de verdadeiros hinos do rock a partir dos anos 1970 — quando foi fundada por Brian May, Freddie Mercury, John Deacon e Roger Taylor. Além disso, as inovações do grupo em shows e viodeclips ajudaram a transformar o rock no gênero musical que conhecemos hoje. A influência foi tamanha, que mesmo com o passar das décadas os hits continuaram presentes nas novas gerações.

A revista Rolling Stone decidiu relembrar os maiores sucessos do grupo, e pediu aos seus leitores que indicassem as suas músicas favoritas do Queen. As dez mais votadas foram reunidas em uma lista, que contempla canções de diferentes momentos da carreira da banda. Como é o caso de “Bohemian Rhapsody” (1975), “I Want to Break Free” (1984) e “The Show Must Go On” (1991).

A Bula disponibilizou todas as músicas do ranking em uma playlist no Spotify. Para ouvi-la é necessário ter registro e realizar o login. O serviço possui uma opção de assinatura gratuita.

1 — Bohemian Rhapsody (1975) 2 — Fat Bottomed Girls (1978) 3 — Don’t Stop Me Now (1978) 4 — Somebody to Love (1976) 5 — Who Wants to Live Forever (1986) 6 — Crazy Little Thing Called Love (1980) 7 — Under Pressure (1982) 8 — The Show Must Go On (1991) 9 — Killer Queen (1974) 10 — I Want to Break Free (1984)

Clique no link para ouvir: As 10 melhores músicas do Queen