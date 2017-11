O maior acervo de bandas punk dos Estados Unidos, disponível online e gratuito

A produtora independente americana Dischord Records, localizada em Washington, nos Estados Unidos, liberou todo o seu acervo online. As músicas podem ser ouvidas gratuitamente no site “Bandcamp”. No entanto, para baixa-las é necessário realizar um pagamento, cujas taxas mínimas variam de 2 a 5 dólares. A Dischord Records foi fundada por Ian Mackaye e Jeff Nelson, em 1980, e é a responsável por alavancar o cenário punk americano, lançando bandas como Minor Threat e Fugazi.

Além dos dois grupos, o acervo da produtora conta com outras 38 bandas, como Rites of Spring, Scream, The Effects, Alarms & Controls, Andalusians, Antelope, Deathfix, Edie Sedgwick, entre outros. Para ouvir os álbuns, basta acessar o site e escolher os artistas desejados. Uma nova página será aberta, na qual é exibido um reprodutor de áudio. Já para realizar o download pago, é necessário selecionar a opção “Buy Digital Album”, e informar o valor que deseja pagar. A quantia deve ser igual ou maior à taxa mínima determinada.

Embora o punk tenha nascido na década de 1970, em Nova York, ele ressurgiu ainda mais vibrante na capital dos Estados Unidos, em 1980. No berço político do país, o som violento das bandas ditou a postura de toda uma geração. Com aversão ao álcool e às drogas, os punks de Washington levantavam bandeiras como ecologia, arte, anti-guerra e feminismo.

