O maior arquivo online de arte do mundo: 25 milhões de obras estão sendo digitalizadas

Museus e galerias de arte se associaram para a criação do maior arquivo digital de imagens do mundo. Ao todo, 14 instituições participam da iniciativa, que contará com nada menos do que 25 milhões de imagens disponíveis para acesso online gratuito — dentre as quais, 17 milhões correspondem a obras digitalizadas e o restante a materiais complementares. Atualmente, mais de 100 mil obras estão disponíveis, mas a expectativa é de que esse número suba para 7 milhões até 2020.

Batizado de “Pharos”, o consórcio para a criação do arquivo foi iniciado em 2013, e inclui obras raras e materiais históricos disponíveis em instituições da América do Norte e Europa, sendo elas: Bibliotheca Hertziana Max-Planck-Institut für Kunstgeschichte, Courtauld Institute of Art, Deutsches Dokumentationszentrum für Kunstgeschichte — Bildarchiv Foto Marburg, Federico Zeri Foundation, Frick Art Reference Library, Getty Research Institute, Institut National d’Histoire de l’Art, Kunsthistorisches Institut in Florenz, National Gallery of Art, Paul Mellon Centre for Studies in British Art, RKD — Netherlands Institute for Art History, Villa I Tatti — The Harvard University Center for Italian Renaissance Studies, Warburg Institute e Yale Center for British Art.

Para visualizar as obras de arte disponíveis basta acessar o site da Pharos e pesquisar pela imagem desejada. Também há a possibilidade de buscar as imagens digitalizadas de acordo com a instituição de origem.

Clique no link para acessar: O maior arquivo online de arte do mundo: 25 milhões de obras