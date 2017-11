Os 10 últimos livros vencedores do Pulitzer

Desde 1917, o Pulitzer, administrado pela Universidade de Colúmbia, concede prêmios a jornalistas, escritores, artistas e fotógrafos pela excelência de seus trabalhos. A premiação, considerada uma das mais importantes do mundo, é anual e se divide em 21 categorias. Uma delas é dedicada a romances que se destacaram pela qualidade estética e também pela importância simbólica. A Bula reuniu em uma lista as últimas dez obras ganhadoras do Pulitzer na categoria, compreendendo os anos de 2007 a 2017. Alguns destaques da década são o livro “A Estrada”, de Cormac McCarthy, que é ambientando em um cenário pós-apocalíptico; e o intrigante romance de Jennifer Egan: “A Visita Cruel do Tempo”. As descrições foram adaptadas das sinopses das editoras.

A Estrada, Cormac McCarthy (2007) Num futuro não muito distante, o planeta encontra-se totalmente devastado e os poucos humanos sobreviventes vagam em bandos. Um homem e seu filho não possuem praticamente nada, apenas alguns cobertores, um carrinho de compras com poucos alimentos e um revólver para se defender de grupos de assassinos. Eles buscam a salvação e tentam fugir do frio, sem saber, no entanto, o que encontrarão no final da viagem.

A Fantástica Vida Breve de Oscar Wao, Junot Díaz (2008) Oscar é um rapaz nerd, dócil e obeso. Morador de Nova Jersey, ele sonha em se tornar um escritor famoso e em encontrar um grande amor. No entanto, suas aspirações são atrapalhadas pelo fukú: uma antiga maldição que assola a família de Oscar há gerações, condenando seus parentes a prisões, torturas, acidentes trágicos e, acima de tudo, a paixões que não terminam bem.

Olive Kitteridge, Elizabeth Strout (2009) Olive Kitteridge é uma professora que lamenta as mudanças da sua pequena cidade e do mundo em geral. No entanto, ela nem sempre percebe as mudanças ocorridas naqueles que a rodeiam: uma pianista de bar assombrada por um antigo romance; um antigo aluno que perdeu a vontade de viver; o seu próprio filho, que se sente tiranizado pelo seu temperamento irracional; e seu marido, Henry, que vê na sua fidelidade ao casamento tanto uma benção como uma maldição.

A Restauração das Horas, Paul Harding (2010) Um relojoeiro chamado George Washington Crosby começa a ter alucinações em seu leito de morte. Ele vê as paredes e o teto de seu quarto se destruírem, sendo seguidas pela queda do céu e das estrelas. Aos poucos George vai percebendo que o tempo se desprendeu do relógio, permitindo que ele faça uma viagem de volta a sua infância, recuperando memórias de um passado sofrido, em que foi abandonado pelo pai.

A Visita Cruel do Tempo, Jennifer Egan (2011) Bennie Salazar é um executivo da indústria fonográfica. Sasha é sua assistente cleptomaníaca. E é a partir da história desses dois personagens que Jennifer Egan retrata a passagem do tempo e a transformação das relações. Da São Francisco dos anos 1970 até a Nova York de um futuro próximo, a autora cria um romance sobre continuidade e rupturas, memória e expectativas.

Jun Do, Adam Johnson (2013) Jun Do é um agente do Estado norte-coreano que alcança posições cada vez mais importantes, até se transformar em um sequestrador profissional a serviço do regime. Para sobreviver, ele aprende a circular em meio às regras, à violência extrema e às exigências absurdas das autoridades. Tudo muda quando o seu principal rival se torna o ditador Kim Jong Il. O líder se aproxima da mulher que ele ama e pode ter ligação com o desaparecimento de sua mãe.

O Pintassilgo, Donna Tartt (2014) Theo Decker é nova-iorquino de 13 anos que sobrevive a um acidente que mata sua mãe. O pai o abandona e a família de um amigo rico o adota. Desnorteado em seu novo e estranho lar e atormentado pela ausência da mãe, Theo se apega a uma lembrança de seu último momento ao lado dela: uma misteriosa pintura. Já adulto, ele circula entre os salões nobres e empoeirados do submundo da arte, até ser lançado ao centro de uma perigosa conspiração.

Toda Luz que não Podemos Ver, Anthony Doerr (2015) Marie-Laure é uma garota cega, que foge com o pai durante a ocupação nazista em Paris. Paralelamente, em uma região de minas na Alemanha, o órfão Werner cresce com a irmã mais nova, encantado pelo rádio que encontram no lixo. Ele acaba se tornando especialista no aparelho, talento que lhe vale uma vaga em uma escola nazista. Enviado em uma missão especial, seu caminho se cruza com o de Marie-Laure, enquanto ambos tentam sobreviver.

O Simpatizante, Thanh Nguyen (2016) Um agente duplo comunista sem nome, se infiltra no exército sul-vietnamita e consegue se refugiar nos Estados Unidos depois da Queda de Saigon. Pessoa de confiança de um general que se recusa a admitir a derrota para os vietcongues, ele observa o esforço dos refugiados vietnamitas para sobreviver em uma melancólica Los Angeles, enquanto secretamente reporta a seus superiores comunistas no Vietnã.