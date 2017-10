Autora de discos que entraram para a história da música, a cantora canadense Joni Mitchell é considerada uma das maiores artistas vivas do rock — embora também se dedique fortemente ao Folk e ao Jazz. Para relembrar a sua trajetória, o site Open Culture reuniu o legado de Mitchell em uma playlist. Ao todo, são 18 horas de música, que contemplam os álbuns lançados ao longo da carreira da cantora: de “Song to a Seagull” (1968) a “Shine” (2007). Nascida em 1943, Roberta Joan Anderson, conhecida como Joni Mitchell, começou a cantar ainda criança. No entanto, passou por inúmeras dificuldades até conseguir reconhecimento. Apenas fim dos anos 1960, quando lançou o seu primeiro álbum de estúdio, ela ganhou destaque. À época, as suas canções “Big Yellow Taxi”, “Woodstock” e “Both Sides, Now” se tornaram hinos para a geração que pregava paz e amor.

Em 2010, Mitchell foi considerada a 62ª artista mais importante de todos os tempos pela “Rolling Stone”. Além disso, em 2015, a revista também a considerou a 75ª melhor guitarrista da história da música. O seu álbum “Blue” (1971) é destacado em outro ranking do veículo, como o 30º melhor de todos os tempos.

A playlist “Joni Mitchell Chronological Discography” está disponível no Spotify. Para ouvi-la é necessário estar registrado e realizar o login. O serviço possui uma opção de assinatura gratuita.

Clique no link para ouvir: Discografia completa de Joni Mitchell para ouvir gratuitamente