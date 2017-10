Os melhores filmes do século 21, de acordo com seis cineastas

Os últimos anos reservaram gratas surpresas para a história do cinema, com lançamentos de filmes que marcaram a trajetória da sétima arte. De olho nessas produções, o jornal americano “The New York Times” decidiu criar uma lista com os melhores filmes do século. Para isso, o jornal contou com a ajuda de quem realmente entende: os diretores de cinema. O veículo perguntou a seis cineastas de destaque quais são os seus filmes favoritos lançados a partir do ano 2000. Foram entrevistados os diretores Antoine Fuqua, Sofia Coppola, Paul Feig, Denis Villeneuve, Brett Ratner e Alex Gibney, que apontaram as produções que os surpreenderam enquanto espectadores e também que os ensinaram enquanto diretores. Apesar de questionados sobre os dez filmes favoritos, alguns diretores foram além, e listaram mais de uma dezena de títulos. As escolhas de cada um foram definidas não apenas pelo conjunto da obra, como também por cenas específicas e atuações isoladas que chamaram a atenção.

Força Maior (2014), Ruben Östlund A Fita Branca (2009), Michael Haneke A Família Savage (2007), Tamara Jenkins Contra a Parede (2004), Fatih Akin Pai em Dose Dupla (2015), Sean Anders Sob a Pele (2013), Jonathan Glazer Os Incríveis (2004), Brad Bird Bem-Vindos (2000), Lukas Moodysson O Homem Urso (2005), Werner Herzog Ida (2013), Pawel Pawlikowski Aquário (2009), Andrea Arnold Ex Machina: Instinto Artificial (2014), Alex Garland

Um Limite Entre Nós (2016), Denzel Washington Quem Quer Ser um Milionário? (2008), Danny Boyle Indomável Sonhadora (2012), Benh Zeitlin A Hora Mais Escura (2012), Kathryn Bigelow Avatar (2009), James Cameron Munique (2005), Steven Spielberg Sangue Negro (2007), Paul Thomas Anderson O Pianista (2002), Roman Polanski Senhores do Crime (2007), David Cronenberg Gladiador (2000), Ridley Scott

Napoleon Dynamite (2004), Jared Hess Moulin Rouge: Amor em Vermelho (2001), Baz Luhrmann Sing Street: Música e Sonho (2016), John Carney Deadpool (2016), Tim Miller É o Fim (2013), Evan Goldberg e Seth Rogen O Fabuloso Destino de Amélie Poulain (2001), Jean-Pierre Jeunet Simplesmente Amor (2003), Richard Curtis Direito de Amar (2009), Tom Ford Lunar (2009), Duncan Jones 007 — Cassino Royale (2006), Martin Campbell Cinco Graças (2015), Deniz Gamze Ergüven

Sangue Negro (2007), Paul Thomas Anderson Onde os Fracos não Têm Vez (2007), Ethan Coen e Joel Coen O Profeta (2009), Jacques Audiard Sob a Pele (2013), Jonathan Glazer Dente Canino (2009), Yorgos Lanthimos Dogville (2003), Lars von Trier Filhos da Esperança (2006), Alfonso Cuarón A Origem (2010), Christopher Nolan Amores Brutos (2000), Alejandro González Iñárritu

O Show Não Pode Parar (2002), Nanette Burstein e Brett Morgen O Pianista (2002), Roman Polanski Se Beber, Não Case! (2009), Todd Phillips Borat: O Segundo Melhor Repórter do Glorioso País Cazaquistão Viaja à América (2006), Larry Charles A Rede Social (2010), David Fincher E Sua Mãe Também (2001), Alfonso Cuarón Sexy Beast (2000), Jonathan Glazer Reencarnação (2004), Jonathan Glazer Polanski: Procurado e Desejado (2008), Marina Zenovich Kill Bill: Volume 1 (2003), Quentin Tarantino