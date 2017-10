Discografia completa de Leonard Cohen para ouvir gratuitamente

Leonard Cohen é um dos escritores, cantores e compositores mais aclamados das últimas décadas. Desde que gravou a sua música mais famosa, “Hallelujah”, em 1984, começou a ganhar destaque em todo mundo. Para lembrar a trajetória do artista, o site “Open Culture” criou uma playlist no Spotify com todas as músicas que ele lançou ao longo da carreira. Ao todo, são 22 horas ininterruptas de Leonard Cohen para ouvir gratuitamente.

A lista foi organizada em ordem cronológica, e corresponde às produções lançadas pelo cantor entre 1967 e 2016 — desde as músicas do primeiro álbum de Cohen, “The Songs of Leonard Cohen” (1967), até a última canção lançada por ele: “You Want It Darker” (2016). Além das músicas gravadas em estúdio, também foram incluídas as de álbuns ao-vivo, como “I’m Your Man” (1988). Para ouvir a playlist é necessário ter registro no Spotify e realizar o login. O serviço possui opção de assinatura gratuita.

Nascido em Quebec, no Canadá, Cohen perdeu o pai ainda na infância. Aos 17 anos ingressou na universidade McGill, onde começou a escrever os primeiros poemas. Em 1956, ele lançou o primeiro livro “Let Us Compare Mythologies”, seguido de “The Spice Box of Earth”, em 1961, que lhe rendeu fama. A carreira musical começou apenas anos depois, em 1964, quando Leonard decidiu se tornar compositor e se mudou para os Estados Unidos.

Clique no link ouvir: Discografia completa de Leonard Cohen