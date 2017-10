10 curiosidades inusitadas sobre a Literatura Brasileira

Oswald de Andrade se casou no cemitério da Consolação

Casado com a pintora Tarsila do Amaral, Oswald traiu a esposa com a escritora Patrícia Galvão, a Pagu, que acabou engravidando. Para manter as aparências, a jovem se casou com outro homem. No entanto, em plena lua de mel, deixou seu recém-marido e fugiu com o modernista. Em 5 de janeiro de 1930, Oswald e Pagu protagonizaram um dos casamentos mais bizarros de nossas Letras. Diante do túmulo da família Andrade, os dois trocaram alianças para registrar a união simbólica perante os antepassados do noivo.