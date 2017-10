Os 15 melhores finais de filmes da história do cinema

Blow-Up: Depois Daquele Beijo (1966), Michelangelo Antonioni



Thomas é um famoso fotógrafo de moda, que faz sucesso com as mulheres. Planejando lançar um livro de fotografias, ele passeia pelo parque tirando fotos. Certo dia, durante o passeio, ele observa um casal de longe, brigando. Quando percebe que está sendo fotografada, a mulher corre em sua direção e exige que ele lhe entregue os registros. Thomas recusa, mas ela vai ao seu estúdio e insiste novamente. No fim das contas, o fotógrafo entrega um filme errado, e a garota vai embora. Quando ele amplia o filme correto, percebe que a mulher na foto está olhando para os arbustos. Ele amplia as imagens novamente e vê o que parece ser um corpo no chão e uma mão segurando uma arma. De volta ao parque no fim do dia, Thomas encontra um corpo no mesmo local da imagem. Quando retorna ao estúdio, se depara com o local revirado, e sem as fotos da cena do crime, exceto uma grande ampliação deixada na câmara de revelação. No dia seguinte, ele vai mais uma vez ao parque, e descobre que o cadáver desapareceu, duvidando do que viu anteriormente. No caminho de volta, ele assiste dois mímicos jogando tênis sem bolas nem raquetes. Ele participa da cena, devolvendo a bola imaginária a um dos jogadores, e a ouve tocando o chão.