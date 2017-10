As 20 músicas mais felizes de todos os tempos

1 — Happy Together (1967), The Turtles

2 — Don’t Worry Be Happy (1988), Bobby McFerrin

3 — The Happy Organ (1959), Dave ‘Baby’ Cortez

4 — My Happiness (1958), Connie Francis

5 — If You Wanna Be Happy (1963), Jimmy Soul

6 — You’ve Made Me So Very Happy (1969), Blood, Sweat & Tears

7 — Love Can Make You Happy (1969), Mercy

8 — Happy Days (1976), Pratt & McClain e Brother Love

9 — Happy Birthday Sweet Sixteen (1961), Neil Sedaka

10 — Sha-La-La (Make Me Happy) (1974), Al Green

11 — Hotel Happiness (1962), Brook Benton

12 — Oh Happy Day (1969), The Edwin Hawkins’ Singers

13 — Happy (2002), Ashanti

14 — If It Makes You Happy (1996), Sheryl Crow

15 — Shiny Happy People (1991), R.E.M.

16 — My Happy Ending (2004), Avril Lavigne

17 — Happy (2014), Pharrell

18 — Happy-Go-Lucky-Me (1960), Paul Evans

19 — The Happiest Girl in the Whole U.S.A. (1972), Donna Fargo

20 — Oh How Happy (1966), Shades Of Blue