10 filmes disponíveis na Netflix que podem mudar a sua forma de ver a vida

First They Killed my Father (2017), Angelina Jolie



Baseada em uma história real, a trama é ambientada no Camboja, em 1975, quando o regime comunista do Khmer Vermelho assume o controle da capital do país, Phnom Penh. A pequena Loung Ung e sua família são levadas a um campo de trabalho forçado e precisam conviver com a fome, a violência e os horrores do local. O filme foi indicado para representar o Camboja no Oscar, em 2018, na categoria de melhor filme estrangeiro.