As 10 cafeterias mais surpreendentes do mundo

Cielito Querido Café, Mexico



O México também guarda os seus tesouros quando o assunto é café. A Cielito Querido Café enche os olhos e o paladar. A sua arquitetura brinca com as cores e os simbolismos do fim do século 19 e início do século 20. Os cafés são tradicionais, produzidos com matérias-primas de antigas lojas locais. O nome é inspirado na canção “Cielito Lindo”, escrita em 1882 pelo compositor mexicano Quirino Mendoza e Cortez.