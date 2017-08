Os 10 melhores filmes de horror de todos os tempos, segundo o Rotten Tomatoes

2 — O Gabinete do Doutor Caligari (1920), de Robert Wiene



O filme é centrado em Francis e seu amigo Alan. Um dia, os dois visitam o gabinete do Doutor Caligari e conhecem Cesare, um homem sonâmbulo que diz que Alan Morrerá. No dia seguinte, a profecia se cumpre e o amigo de Francis amanhece morto. Suspeitando do envolvimento de Cesare na morte, Francis passa a segui-lo com a ajuda da polícia. Contudo, para solucionar o caso, é preciso explorar o misterioso gabinete do Doutor Caligari.