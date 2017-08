A International Music Score Library Project reconta a história da música clássica em mais de 400 mil partituras e 46 mil músicas clássicas disponibilizadas para download gratuito. Os arquivos estão sendo compilados desde 2006, e reúnem obras de mais de 445 musicistas e 15 mil compositores, com destaque para Beethoven, Bach e Mozart.

Apenas de Mozart são 115 sinfonias disponíveis. A composição mais conhecida do prodígio da música erudita, “Eine kleine Nachtmusik” (1787) — conhecida numericamente como K.525 —, tem sua própria página, na qual é possível encontrar 29 partituras e 28 arranjos. A composição foi divulgada apenas após a morte do artista, em 1827, e rapidamente se tornou a obra mais difundida de Mozart em todo o mundo.

Para acessar as canções basta entrar no site da biblioteca digital e definir a busca no menu principal. Se preferir buscar pelo nome do arranjo ou compositor, é necessário escrevê-lo na janela localizada no canto superior direito. É possível ouvir as composições online selecionando-as e, em seguida, clicando na opção “play”.

Já para realizar o download em formato mp3, é preciso clicar na seta apontada para baixo, aceitar o termo de responsabilidade e selecionar novamente a seta na página que se abrirá automaticamente.

Clique no link para acessar: De Beethoven a Mozart: 46 mil músicas clássicas e 400 mil partituras para download gratuito