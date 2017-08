10 museus que você não vai acreditar que existem

Museu da Beleza Extrema, Malásia

O Museum of Enduring Beauty é localizado no terceiro andar do Muzium Rakyat, em Malaga, na Malásia. Ele exibe diversos objetos relacionados à beleza ao longo do tempo e em diferentes culturas, como pés pequenos deformados, discos para aumentar lábios e orelhas, anéis para esticar o pescoço e diferentes tipos de escarificação. O museu demonstra como os conceitos de beleza mudam de acordo com o tempo e os costumes.